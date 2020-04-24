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Ботанический сад открывает летний сезон. Чем обещают удивить?

24 апреля 2020 14:48
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Новости Беларуси. 25 апреля Ботанический сад открывает летний сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сотрудники обещают удивить в этом сезоне не только новыми видами растений, но и интересными мероприятиями.

Ботанический сад открывает летний сезон. Чем обещают удивить?-1

Так, минчане смогут насладиться цветением десятков тысяч цветов и деревьев, посетить озерный комплекс и пройтись по благоухающим аллеям. А юные гости могут увидеть рыб, черепах и попугаев в оранжерее. Ботанический сад с 25 по 30 апреля будет работать с 10:00 до 18:00, а с 1 мая до 21:00.

Ботанический сад открывает летний сезон. Чем обещают удивить?-4

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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