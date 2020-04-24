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В Беларуси выздоровели 1120 заражённых коронавирусом

24 апреля 2020 15:14
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Новости Беларуси. К 24 апреля количество победивших болезнь в Беларуси превысило 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точная цифра – 1120 пациентов.

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В Беларуси выздоровели 1120 заражённых коронавирусом-1

В целом, ситуация характеризуется, как контролируемая. Медики продолжают работу по выявлению контактных лиц. По результатам эпидемиологического расследования, в Беларуси их выявлено более 30,5 тысяч. Это позволило предотвратить сотни новых случаев заражения.

Тем временем, с положительным тестом на коронавирус зарегистрировано 8773 человека. В лабораториях проведено более 130 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси выздоровели 1120 заражённых коронавирусом-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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