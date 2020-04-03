«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Новости Беларуси. Белорусские артисты выступили в поддержку медиков, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительный онлайн-марафон выступлений самых популярных исполнителей сегодня, 3 апреля, проводит продюсерский центр «СПАМАШ» совместно с музыкальной интернет-платформой.

Все желающие могут подключиться к просмотру на канале центра, а также в социальных сетях. Собранные средства направят на счет 3-й больницы Минска. Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования, средств защиты и лекарств.

Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «СПАМАШ»:

Когда возникла эта идея – артисты с большим желанием! Люди настолько много проявили инициативы в поддержку наших медиков, что даже сегодняшний 8-часовой эфир не вмещает всех желающих.

Но самое важное – моральная поддержка этих людей, когда они понимают, что общество с ними, что люди ценят их труд, уважают это. И это именно то, о чем мы в марафоне хотим сказать всем медицинским работникам.