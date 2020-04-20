Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок

Новости Беларуси. Минутка добра от Гродненского зоопарка. Там невероятным образом подружились лисёнок и бельчонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео сняли работники.

Оба малыша попали в зоопарк случайно – их спасли местные жители и принесли работникам. Крошку-лисёнка люди подобрали возле фермы, а бельчонка защитили от нападения ворон в Румлёвском парке – он сильно пострадал. Ветврачам пришлось побороться за его жизнь.

Теперь детёныши чувствуют себя хорошо, у них отменный аппетит. Кормить их надо каждые три часа, поэтому работники зоопарка на ночь забирают малышей к себе домой.

Елена Комарец, ветврач Гродненского зоопарка:

Решили попробовать, поэкспериментировать, поэтому посадили их вместе, что очень сильно понравилось нашему бельчонку. Он прячется под лисёнка и греется. И переносить удобнее, когда идёшь уже после работы домой.