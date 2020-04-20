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Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок

20 апреля 2020 10:03
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Новости Беларуси. Минутка добра от Гродненского зоопарка. Там невероятным образом подружились лисёнок и бельчонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео сняли работники.

Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок-1

Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок-3

Оба малыша попали в зоопарк случайно – их спасли местные жители и принесли работникам. Крошку-лисёнка люди подобрали возле фермы, а бельчонка защитили от нападения ворон в Румлёвском парке – он сильно пострадал. Ветврачам пришлось побороться за его жизнь.   

Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок-6

Теперь детёныши чувствуют себя хорошо, у них отменный аппетит. Кормить их надо каждые три часа, поэтому работники зоопарка на ночь забирают малышей к себе домой.    

Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок-9

Елена Комарец, ветврач Гродненского зоопарка:  
Решили попробовать, поэкспериментировать, поэтому посадили их вместе, что очень сильно понравилось нашему бельчонку. Он прячется под лисёнка и греется. И переносить удобнее, когда идёшь уже после работы домой.   

Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок-12

Гродненский зоопарк сейчас начал активно снимать онлайн-дневники о своих подопечных – весной в парке традиционный бэби-бум. А пока готовился этот ролик, люди принесли работникам ещё и зайчат. Так что, продолжение следует. 

Спят носик к носику. В Гродненском зоопарке подружились лисёнок и бельчонок-15

# Домашние животные # общество # Елена Комарец # Фотофакт

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