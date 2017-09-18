Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова: первые итоги учения «Запад-2017»

Новости Беларуси. Белорусские и российские военные достигли высокого уровня взаимодействия в ходе учения «Запад-2017». Об этом сообщили 18 сентября в Генеральном штабе Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, совместная стратегическая тренировка войск сегодня достигла наивысшей точки практической активности. На шести полигонах Беларуси идут оборонительные бои. Тем временем на полигоне под Минском – его местонахождение засекречено – объединенное командование региональной группировки войск отрабатывает методы управления вооруженными силами.

Это, по сути, сердце учения. Здесь развернуты пункты управления связью, разведкой и ПВО. Система связи с войсками многоуровневая, это позволяет обеспечить непрерывное управление армиями. Командование осуществляет высший офицерский состав Вооруженных сил Беларуси. Добавим: пункт управления, исходя из задач, меняет дислокацию. В начале учения «Запад-2017» он находился в другом месте.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальник главного оперативного управления:

Учение носит исключительно прикладной и практический характер. И хотя итоги подводить еще преждевременно, но уже один из главных результатов высветился – это достигнутый уровень взаимодействие между воинскими частями белорусских и российских вооруженных сил. Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова и вместе решают возложенные на них задачи.

Здесь же расположился пункт психологической помощи. Военные специалисты обучают командиров действиям в стрессовых условиях. В реабилитационном арсенале – арт-, арома-, тонато-, и цветотерапия. Свои задачи выполняет подвижный информационный центр. Машина принимает спутниковый, аналоговый и цифровой сигналы, транслируя их на мониторе. Это помогает бойцам оставаться в курсе событий.