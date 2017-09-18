Очень важный для нашей страны конкурс: в Беларуси проходит финал конкурса «Учитель года»

Вначале жюри предстоит выбрать восьмерку суперфиналистов, по одному в каждой предметной номинации. Затем претендентам придется пройти три публичных испытания: мини-урок, пресс-конференция и выступление. Оценивать мастерство педагогов на финальной стадии будут не только взрослые, но и дети.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Танка:

В этом году мы расширили число номинаций. Это правильно, поскольку в одну номинацию попадают учителя из близких, родственных специальностей: химики с биологами, математики, информатики, физики, гуманитарии отдельно и так далее.

Что касается конкурсных испытаний, то они, в общем-то, традиционны, но постоянно меняются задания, постоянно меняются требования к самому проведению этих конкурсов. Ну и жюри у нас расширилось. Знаете, у нас уже почти 20 человек. Это позволит нам всесторонне определить лучшего учителя года.