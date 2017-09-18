Очень важный для нашей страны конкурс: в Беларуси проходит финал конкурса «Учитель года»
Новости Беларуси. За звание победителя конкурса «Учитель года» будут бороться 56 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 сентября стартует финальный этап – очная часть состязаний.
Вначале жюри предстоит выбрать восьмерку суперфиналистов, по одному в каждой предметной номинации. Затем претендентам придется пройти три публичных испытания: мини-урок, пресс-конференция и выступление. Оценивать мастерство педагогов на финальной стадии будут не только взрослые, но и дети.
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Танка:
В этом году мы расширили число номинаций. Это правильно, поскольку в одну номинацию попадают учителя из близких, родственных специальностей: химики с биологами, математики, информатики, физики, гуманитарии отдельно и так далее.
Что касается конкурсных испытаний, то они, в общем-то, традиционны, но постоянно меняются задания, постоянно меняются требования к самому проведению этих конкурсов. Ну и жюри у нас расширилось. Знаете, у нас уже почти 20 человек. Это позволит нам всесторонне определить лучшего учителя года.
Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Очень важный для нашей страны конкурс, потому что он является источником поиска людей, которые могут поделиться своим опытом. Это человек, который ориентирован на то, чтобы не только самому развиваться в своей профессии, но и
приобретать новый опыт, в принципе двигаться вперед, распространяя этот опыт.
На первом этапе конкурса, а он проходил в каждой области Беларуси, на звание «учитель года» претендовали 30 тысяч человек. Финалистов отобрали в 8 предметных номинациях. Самому младшему из них 25, самому старшему – 50. Это педагоги из разных регионов Беларуси. Победитель по традиции получит ценный приз. Как отмечают организаторы, проведение конкурса повышает престиж профессии, а также профессионализм белорусских педагогов.