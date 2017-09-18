Танец на роликовых коньках: что такое Freestyle Slalom?

Танец на роликовых коньках – сродни настоящему искусству, где спортсмен проделывает сложные художественные трюки. Это фристайл слалом – зрелищная невероятно красивая спортивная дисциплина.

Катание на дорожке происходит между конусов. Спортсмены стараются выполнить различные трюки и оригинальные элементы.

Чтобы освоить подобный трюк, придётся долго и упорно тренироваться. К примеру, эти ребята, которые буквально сроднились с роликовыми коньками, занимаются ежедневно по нескольку часов. Причем молодых людей не смущает ни дождь, ни снег.

Фристайл слалом стал активно развиваться примерно 15 лет назад. Сегодня белорусские спортсмены принимают участие в соревнованиях как в нашей стране, так и за рубежом.

Художественные трюки на роликовых коньках буквально завораживают и вызывают восхищение.