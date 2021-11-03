Итоги торгово-экономического сотрудничества и миграционная политика. Что обсудят 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства?

Новости Беларуси. Президент поделился рабочими планами на эту неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике – поездка в Могилевскую область, где глава государства примет участие в открытии кардиоцентра Могилевской областной больницы. Также запланированы совещание по Конституции, и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

К слову, состоится оно 4 ноября в пять часов вечера в формате видеоконференции. Повестка заседания охватывает широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества. Среди них – основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на ближайшие несколько лет, итоги торгово-экономического сотрудничества за 2021 год и предыдущий, концепция миграционной политики Союзного государства и другие вопросы.

В работе ВГС примут участие Александр Лукашенко, Владимир Путин, премьер-министры обеих стран, руководители палат парламентов, а также государственный секретарь Союзного государства.