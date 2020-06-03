Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?
Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска и Витебска, именно эти города одними из первых столкнулись с неизвестным ранее вирусом и всплеском количества пациентов с пневмониями.
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Минск. Больница скорой медицинской помощи. Три из 25 отделений здесь были перепрофилированы для тех, у кого выявили COVID-19.
Почти за две недели здесь выписали более 250 непрофильных пациентов. С 3 июня больница полностью работает в штатном режиме.
Анастасия Позднякова, заведующая приемным отделением минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Количество пациентов, которые заболевают COVID-инфекцией, становится меньше, но и о других заболеваниях не стоит забывать.
Я думаю, что те пациенты, которые ждали оказания помощи (это пациенты кардиологического, неврологического профиля), конечно, они в ближайшее время начнут поступать. И я думаю, что поток пациентов будет немаленький.
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Не сбавлять обороты в борьбе с коронавирусной инфекцией, но при этом уделять должное внимание диагностике и лечению других заболеваний – главное требование Президента. Эта работа в Беларуси не останавливалась ни на минуту. Но сейчас появляется и дополнительное подспорье: среди клиник, которые возвращаются к привычному режиму работы, и столичный онкологический диспансер, который 31 мая посетила глава Совета Республики.
В течение последних недель заболеваемость на том самом плато, о котором не раз говорили медики. Это когда количество новых случаев ежедневно не растет и находится примерно на одинаковом уровне. Наметилась и тенденция к небольшому, но все же снижению новых положительных результатов тестирования. При этом количество сделанных тестов не идет на спад. Ежесуточно в Беларуси проводят более 10 тысяч таких исследований.