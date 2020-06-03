Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска и Витебска, именно эти города одними из первых столкнулись с неизвестным ранее вирусом и всплеском количества пациентов с пневмониями. «Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию Минск. Больница скорой медицинской помощи. Три из 25 отделений здесь были перепрофилированы для тех, у кого выявили COVID-19.

Почти за две недели здесь выписали более 250 непрофильных пациентов. С 3 июня больница полностью работает в штатном режиме.

Анастасия Позднякова, заведующая приемным отделением минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Количество пациентов, которые заболевают COVID-инфекцией, становится меньше, но и о других заболеваниях не стоит забывать. Я думаю, что те пациенты, которые ждали оказания помощи (это пациенты кардиологического, неврологического профиля), конечно, они в ближайшее время начнут поступать. И я думаю, что поток пациентов будет немаленький. «Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска

Не сбавлять обороты в борьбе с коронавирусной инфекцией, но при этом уделять должное внимание диагностике и лечению других заболеваний – главное требование Президента. Эта работа в Беларуси не останавливалась ни на минуту. Но сейчас появляется и дополнительное подспорье: среди клиник, которые возвращаются к привычному режиму работы, и столичный онкологический диспансер, который 31 мая посетила глава Совета Республики.