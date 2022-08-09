Белорусские археологи раскопали ювелирную мастерскую, которой больше 1000 лет. Посмотрите на уникальную находку

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Буквально вчера мы начали раскопки. Нашли материал, который подтверждает, что здесь существовала ремесленная мастерская, какое-то производство. Скорее всего, мы наткнулись на мастерскую ювелира. Замчище размером в 16 футбольных полей! Как Всеслав Чародей развернул грандиозную стройку Минска в конце XI века – читайте далее.

С пылу с жару! Мы стоим на месте, где 1 000 лет назад находилась печь и работал ювелирных дел мастер. Факт, который поистине поражает воображение, и еще один повод для гордости за белорусских археологов.

А буквально в 10 метрах протекает легендарная речушка, которая дала название любимой столице. Сегодня в это трудно поверить, но история мегаполиса началась именно здесь, рядом с современным поселком Городище. Сейчас это тихое и спокойное место, о славном прошлом которого напоминают только причудливые холмы, указательные таблички и надписи на валунах. А вот в X-XI веках тут бурлила жизнь.

Андрей Войтехович:

Мы нашли торгово-ремесленный посад, поселение на реке Менка, где стояли мастерские, проходила торговля. Здесь недалеко сама Менка, метрах в 50 расположена. Скорее всего, была какая-то пристань, куда могли пристать небольшие лодки, корабли с товарами. Для историков и археологов Городище – благодатная почва для исследований. Эти специалисты не строят теорий, они опираются исключительно на доказательную базу. Вот и нынешним летом они пропадают не в архивах, а на месте одного из тысячелетних поселений.

Андрей Войтехович:

Вообще, если смотреть на структуру древнего города, то это, как правило, укрепленное городище – дединец – и посад, открытые поселения, селища. В археологическом комплексе Менка четыре таких селища вокруг городища. Мы находимся на территории селища № 2, которое расположено с левого берега ручья Дунай. Когда представляешь, что этим земляным валам более 10 веков, то это производит большее впечатление, чем Великая Китайская стена. На месте пустого пространства в центре некогда был настоящий город, окруженный десятиметровыми стенами, в котором жили князья, ремесленники, купцы. Плотность населения здесь была одной из самых высоких в Полоцком княжестве. Археологи находили тут фрагменты посуды, оружие, артефакты из Скандинавии, Византии и Египта.

Андрей Войтехович:

Мы нашли семь торговых пломб свинцовых с изображением княжеского знака. Такими пломбами пломбировали товар и шкурки пушных зверей, которые являлись основным расчетным материалом. Нашли гирьки, монеты X-XI веков. А также нашли большое количество оплавков цветного металла, рубленых слитков олова, что свидетельствует о том, что кроме торговли здесь было еще и ремесло. И не просто ремесло, а ювелирной точности. Старинные украшения, которые еще вчера лежали в земле, удивляют изяществом исполнения.

Андрей Войтехович:

Вот смотрите: это часть перстня витого. Здесь еще остался облой. Когда перстень отливается в форме канал-литник, и с края изделия такой кантик, он называется облой. Потом мастер откусывает этот облой и напильничком его зачищает – получается готовое изделие. Это еще не зачищенное. Скорее всего, изделие сломалось в процессе изготовления и ювелир отложил его на время. Нужно понимать, что все лучшее и нужное жители эпохи забирали с собой, переселяясь с места на место. А вот битая посуда, порванные черевички или вот такое сломанное пополам колечко оставались, зарастая новым культурным слоем.

Металлография показывает, что большинство найденных здесь ювелирных изделий выполнены из олова и его сплавов. Украшение для поясной накладки или матрица для конской упряжи со сложным витиеватым узором – яркое тому подтверждение. От места раскопок поднимаемся к земляным валам и попадаем в самое сердце города. Вы когда-нибудь слышали о том, что у нас есть собственный Дунай? Но это не река, а узенький ручей. Именно на нем и стали селиться прародители менчуков.

Андрей Войтехович:

С середины нашего тысячелетия началось движение славянских племен, освоение новых территорий. Так как эта территория была слабо заселена, потенциал поселенческий достаточно большой. Пойма реки, верховье Птичи, эта Менка – это прекрасные земли для земледелия. Практически идеальные. Будущее поселения определил путь «из варяг в греки», а для укрепления были возведены мощные стены.