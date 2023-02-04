Белорусская вакцина против рака. В чём уникальность данного препарата и всегда ли он эффективен?
Дмитрий Потапович, ведущий:
Результат, который обрадует всех. В Беларуси создалась уникальная ситуация, когда мы после распада Советского Союза смогли не только сохранить все лучшее в лечении онкозаболеваний, но и приумножить, дать новый импульс в развитии. Поэтому появление белорусской противораковой вакцины откровением не стало.
Появлению лекарства предшествовали 10-15 лет фундаментальных исследований
Александра Каштанова, ведущая:
При этом препарат уникальный. На сегодня он показывает лучшие в мире результаты. Подробнее о наработках отечественных ученых расспросим нашего гостя. В студии заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Анатольевич Красный. Давайте сразу же начнем с уникального препарата, который называется «Еленаген». Что это, расскажите поподробнее?
Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
Сама формула лекарства – это разработка выдающегося американского молекулярного биолога Александра Шнейдера. Естественно, появлению этого лекарства предшествовало около 10-15 лет серьезных фундаментальных исследований опухолевого роста, поиска мишеней для лечения и создание самого лекарства. В дальнейшем мы предложили по публикациям, ознакомившись с предварительными результатами, провести клинические исследования на пациентах. Сами разработали программу. Это очень сложный процесс – занял больше года. После того как такая программа прошла рецензирование в ведущих онкологических центрах, было принято решение проводить исследование в четырех странах мира: Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Израиль и Республика Беларусь. К сожалению, пандемия наложила свой отпечаток, онкологические системы в указанных странах не смогли подключиться к исследованию. Они были нацелены на лечение как пациентов, так и пострадавших от ковид-инфекции. И не смогли проводить научных исследований. Поэтому в Республике Беларусь, где все работало в штатном режиме, все клинические исследования были проведены у нас. Хочу сказать, что сам разработчик не сразу согласился.
Александра Каштанова:
А в чем уникальность данного препарата?
Сергей Красный:
В том, что универсальный механизм используется – влияние этого препарата на процесс хронического воспаления. Это первый механизм. А второй – меняется микроокружение вокруг опухоли. Опухоль – это как организм в организме, она себя защищает от нашей иммунной системы и от всех воздействий. А препарат «Еленаген» меняет структуру коллагена, меняет структуру микроокружения, эту всю оболочку разрушает. И таким образом клетки иммунной системы и химиопрепараты могут проникать в опухоль и оказывать свое воздействие.
«При раке желудка препарат оказался неэффективным»
Дмитрий Потапович:
Какие формы опухоли использовались для тестирования и какие результаты?
Сергей Красный:
Первоначально мы выбрали наиболее агрессивные злокачественные опухоли метастатические, где результаты лечения были, мягко говоря, неудовлетворительными. Это химиорезистентный рак яичников, то есть это опухоли, которые нечувствительны уже к химиотерапии. Этим женщинам проведены множественные курсы, и развивается резистентность. Это так называемый трижды негативный рак молочной железы метастатический, который также очень плохо поддается лечению, гормонорезистентный рак предстательной железы, рак поджелудочной железы и желудка. Сразу скажу, что при раке желудка препарат оказался неэффективным, это исследование прекращено. При раке поджелудочной железы эффективность ограничена. И из-за того что у нас препаратов было достаточно немного, мы это исследование приостановили. Вполне возможно, что в будущем мы его продолжим.
Александра Каштанова:
Будет ли этот препарат выпускаться у нас, какие дальнейшие планы?
Сергей Красный:
Дальнейшие планы такие. На сегодня закончилось исследование по раку яичников химиорезистентному. И здесь мы получили самые высокие результаты в мире. Это не наша оценка, это оценка американских экспертов. Что имеется в виду. Есть такой показатель – «выживаемость до прогрессирования заболевания». При использовании «Еленагена» на фоне стандартной химиотерапии она увеличилась в 2,5 раза. А у 40 % пациентов наблюдается длительный период без прогрессирования. Мы проводим это исследование три года, вот в течение трех лет нет прогрессирования опухоли. Это уникальный результат, потому что обычно прогрессирование у всех пациентов развивается в течение года после начала лечения.
«Главное – вовремя выявить злокачественную опухоль»
Дмитрий Потапович:
А что вы можете сказать по поводу скрининговых программ ранней диагностики рака?
Сергей Красный:
Это, конечно, наша основная надежда и, в принципе, будущее онкологии. Потому что на сегодня при первой и второй стадии заболевания результаты настолько хороши, что, в принципе, ничего и не надо выдумывать. Главное – вовремя выявить злокачественную опухоль, вовремя провести лечение, радикальное оно называется, то есть полное излечение, и все будет неплохо. При первой стадии пятилетняя выживаемость приближается к 100 %, при второй она колеблется где-то на уровне 80 % (в зависимости от вида опухоли). И резкое ухудшение при третьей, четвертой стадии. Поэтому, если мы будем всех пациентов выявлять на первой, второй стадии, то будем практически всех и излечивать. На сегодня в Республике Беларусь проводятся четыре программы скрининга злокачественной опухоли. Это рак предстательной железы, рак молочной железы, колоректальный рак (толстого кишечника) и рак шейки матки. В настоящее время еще проводится научное исследование по раку легкого у курильщиков, и я думаю, что уже через год-полтора это будет не пилотный проект, а широкомасштабная программа скрининга.
«Это никакая не вакцина». Чем на самом деле является препарат?
Александра Каштанова:
Препарат называется «вакцина». Она показана только людям, у которых уже выявили онкологию, или это может предупредить болезнь?
Сергей Красный:
Вы очень тонко заметили. На самом деле это никакая не вакцина. Мы используем это название для облегчения ситуации, чтобы людям было немножко понятнее. Правильное название – плазмида, кольцевая суперспирализованная молекула ДНК, которая кодирует белок p62. Если я так буду говорить, никто не поймет, о чем я. Поэтому используется такое простое слово «вакцина». Это лекарство не профилактическое, это лекарство для лечения онкологических пациентов, причем в запущенных формах злокачественных опухолей. Что касается производства, то в настоящее время начинается процесс масштабизации производства в Республике Беларусь. Мы рассчитываем выйти на уровень 1 000 флаконов в неделю. Этого будет полностью достаточно для республики как для лечения пациентов, так и для проведения широкомасштабных исследований. Потому что исследования нужно провести при всех видах злокачественных опухолей. Я уже говорил, что это не панацея, и, например, при раке желудка она оказалась неэффективной. Соответственно, мы должны попробовать при всех видах злокачественных опухолей, но и не только. Оказывается, это лекарство будет эффективно при некоторых видах хронических заболеваний, мы заметили это в ходе клинических исследований. Например, при псориазе уменьшается высыпание у пациентов, укрепляется костная ткань при остеопорозе, кроме того, хорошо заживают язвы диабетические. Это только единичные наблюдения, на них нельзя делать какие-то выводы, соответственно, необходимо провести исследования и при каких-либо хронических заболеваниях.
В различных странах стоимость колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов. В чём Беларусь точно не уступает?
Дмитрий Потапович:
Какие другие разработки вашего центра прославят Беларусь в ближайшее время?
Сергей Красный:
Я бы хотел остановиться на одной, тоже из области молекулярной генетики. Вообще, у нас в центре проводится около 70 научных исследований в год, и если говорить про все, у нас времени передачи не хватит. Я остановлюсь на одном, это так называемая CAR-Т-клеточная терапия. В чем суть? Используется метод лечения при лимфомах и лейкозах. Берутся Т-лимфоциты из крови, далее они генно-модифицируются, их как бы обучают в отношении определенных мутаций или определенных рецепторов. После этого размножают вне организма и затем вводят в человека, который уже предварительно подготовлен. У него в это время уничтожили его собственные лимфоциты. Получается, что вот эти так называемые универсальные солдаты, обученные в отношении определенных видов опухоли, устремляются в атаку и начинают ее уничтожать. Кроме того, они еще на пустом месте в организме начинают размножаться активно. Результаты просто впечатляют. Показано это лечение, когда уже проведено множество курсов химиотерапии, у человека развилась резистентная лимфома либо лейкоз. В таких ситуациях в ближайшее время развивается смерть, потому что все методы лечения не эффективны. А вот CAR-Т-клеточная терапия позволяет достичь полной регрессии у этих пациентов.
Мы провели к настоящему времени восемь пациентов с лимфомами, так называемыми CD19. И у четверых получили полную регрессию, в течение полутора лет у них не развивается рецидив заболевания, остальные еще находятся на различных этапах лечения. Там рано оценивать результат, но это уже впечатляет. Стоимость, правда, такого лечения зашкаливает. В различных странах мира стоимость колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов на одного пациента. Мы вышли на стоимость около 55 тысяч долларов, тоже недешево, надо сказать, но тем не менее это в 10 раз меньше. Поэтому к нам уже устремились иностранные пациенты.
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