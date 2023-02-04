Белорусская вакцина против рака. В чём уникальность данного препарата и всегда ли он эффективен?

Дмитрий Потапович, ведущий:

Результат, который обрадует всех. В Беларуси создалась уникальная ситуация, когда мы после распада Советского Союза смогли не только сохранить все лучшее в лечении онкозаболеваний, но и приумножить, дать новый импульс в развитии. Поэтому появление белорусской противораковой вакцины откровением не стало. Появлению лекарства предшествовали 10-15 лет фундаментальных исследований Александра Каштанова, ведущая:

При этом препарат уникальный. На сегодня он показывает лучшие в мире результаты. Подробнее о наработках отечественных ученых расспросим нашего гостя. В студии заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Анатольевич Красный. Давайте сразу же начнем с уникального препарата, который называется «Еленаген». Что это, расскажите поподробнее?

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

Сама формула лекарства – это разработка выдающегося американского молекулярного биолога Александра Шнейдера. Естественно, появлению этого лекарства предшествовало около 10-15 лет серьезных фундаментальных исследований опухолевого роста, поиска мишеней для лечения и создание самого лекарства. В дальнейшем мы предложили по публикациям, ознакомившись с предварительными результатами, провести клинические исследования на пациентах. Сами разработали программу. Это очень сложный процесс – занял больше года. После того как такая программа прошла рецензирование в ведущих онкологических центрах, было принято решение проводить исследование в четырех странах мира: Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Израиль и Республика Беларусь. К сожалению, пандемия наложила свой отпечаток, онкологические системы в указанных странах не смогли подключиться к исследованию. Они были нацелены на лечение как пациентов, так и пострадавших от ковид-инфекции. И не смогли проводить научных исследований. Поэтому в Республике Беларусь, где все работало в штатном режиме, все клинические исследования были проведены у нас. Хочу сказать, что сам разработчик не сразу согласился. Александра Каштанова:

А в чем уникальность данного препарата? Сергей Красный:

В том, что универсальный механизм используется – влияние этого препарата на процесс хронического воспаления. Это первый механизм. А второй – меняется микроокружение вокруг опухоли. Опухоль – это как организм в организме, она себя защищает от нашей иммунной системы и от всех воздействий. А препарат «Еленаген» меняет структуру коллагена, меняет структуру микроокружения, эту всю оболочку разрушает. И таким образом клетки иммунной системы и химиопрепараты могут проникать в опухоль и оказывать свое воздействие. «При раке желудка препарат оказался неэффективным» Дмитрий Потапович:

Какие формы опухоли использовались для тестирования и какие результаты?

Сергей Красный:

Первоначально мы выбрали наиболее агрессивные злокачественные опухоли метастатические, где результаты лечения были, мягко говоря, неудовлетворительными. Это химиорезистентный рак яичников, то есть это опухоли, которые нечувствительны уже к химиотерапии. Этим женщинам проведены множественные курсы, и развивается резистентность. Это так называемый трижды негативный рак молочной железы метастатический, который также очень плохо поддается лечению, гормонорезистентный рак предстательной железы, рак поджелудочной железы и желудка. Сразу скажу, что при раке желудка препарат оказался неэффективным, это исследование прекращено. При раке поджелудочной железы эффективность ограничена. И из-за того что у нас препаратов было достаточно немного, мы это исследование приостановили. Вполне возможно, что в будущем мы его продолжим. Александра Каштанова:

Будет ли этот препарат выпускаться у нас, какие дальнейшие планы? Сергей Красный:

Дальнейшие планы такие. На сегодня закончилось исследование по раку яичников химиорезистентному. И здесь мы получили самые высокие результаты в мире. Это не наша оценка, это оценка американских экспертов. Что имеется в виду. Есть такой показатель – «выживаемость до прогрессирования заболевания». При использовании «Еленагена» на фоне стандартной химиотерапии она увеличилась в 2,5 раза. А у 40 % пациентов наблюдается длительный период без прогрессирования. Мы проводим это исследование три года, вот в течение трех лет нет прогрессирования опухоли. Это уникальный результат, потому что обычно прогрессирование у всех пациентов развивается в течение года после начала лечения. «Главное – вовремя выявить злокачественную опухоль» Дмитрий Потапович:

А что вы можете сказать по поводу скрининговых программ ранней диагностики рака? Сергей Красный:

Это, конечно, наша основная надежда и, в принципе, будущее онкологии. Потому что на сегодня при первой и второй стадии заболевания результаты настолько хороши, что, в принципе, ничего и не надо выдумывать. Главное – вовремя выявить злокачественную опухоль, вовремя провести лечение, радикальное оно называется, то есть полное излечение, и все будет неплохо. При первой стадии пятилетняя выживаемость приближается к 100 %, при второй она колеблется где-то на уровне 80 % (в зависимости от вида опухоли). И резкое ухудшение при третьей, четвертой стадии. Поэтому, если мы будем всех пациентов выявлять на первой, второй стадии, то будем практически всех и излечивать. На сегодня в Республике Беларусь проводятся четыре программы скрининга злокачественной опухоли. Это рак предстательной железы, рак молочной железы, колоректальный рак (толстого кишечника) и рак шейки матки. В настоящее время еще проводится научное исследование по раку легкого у курильщиков, и я думаю, что уже через год-полтора это будет не пилотный проект, а широкомасштабная программа скрининга. «Это никакая не вакцина». Чем на самом деле является препарат?

Александра Каштанова:

Препарат называется «вакцина». Она показана только людям, у которых уже выявили онкологию, или это может предупредить болезнь? Сергей Красный:

Вы очень тонко заметили. На самом деле это никакая не вакцина. Мы используем это название для облегчения ситуации, чтобы людям было немножко понятнее. Правильное название – плазмида, кольцевая суперспирализованная молекула ДНК, которая кодирует белок p62. Если я так буду говорить, никто не поймет, о чем я. Поэтому используется такое простое слово «вакцина». Это лекарство не профилактическое, это лекарство для лечения онкологических пациентов, причем в запущенных формах злокачественных опухолей. Что касается производства, то в настоящее время начинается процесс масштабизации производства в Республике Беларусь. Мы рассчитываем выйти на уровень 1 000 флаконов в неделю. Этого будет полностью достаточно для республики как для лечения пациентов, так и для проведения широкомасштабных исследований. Потому что исследования нужно провести при всех видах злокачественных опухолей. Я уже говорил, что это не панацея, и, например, при раке желудка она оказалась неэффективной. Соответственно, мы должны попробовать при всех видах злокачественных опухолей, но и не только. Оказывается, это лекарство будет эффективно при некоторых видах хронических заболеваний, мы заметили это в ходе клинических исследований. Например, при псориазе уменьшается высыпание у пациентов, укрепляется костная ткань при остеопорозе, кроме того, хорошо заживают язвы диабетические. Это только единичные наблюдения, на них нельзя делать какие-то выводы, соответственно, необходимо провести исследования и при каких-либо хронических заболеваниях. В различных странах стоимость колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов. В чём Беларусь точно не уступает? Дмитрий Потапович:

Какие другие разработки вашего центра прославят Беларусь в ближайшее время?