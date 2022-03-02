«Это было, есть и будет». Юлия Быкова о сплетнях в шоу-бизнесе

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA».
Юлия Артюх, СТВ:
Были ли какие-то сплетни, интриги? Вот вы такой яркий дуэт. Было, да?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA».
Юлия Артюх, СТВ:
Были ли какие-то сплетни, интриги? Вот вы такой яркий дуэт. Было, да?
Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:
Конечно, это было, есть и будет.
Юлия Артюх:
Мешало это творчеству и жизни семейной?
Юлия Быкова:
Ну, это стимулирует.
Юлия Артюх:
Стимулирует?
Юлия Быкова:
Конечно. Когда тебе ничего не говорят – это вообще не стимулирует. Когда тебе постоянно только льстят. То есть я же вижу, кто искренне говорит, а кто-то – ну, так надо, сказать Юле что-то хорошее. Поэтому это все абсолютно читается. Я все это прекрасно понимаю.
Юлия Артюх:
Юля, как-то в твоем Facebook прочла, что есть мечта – научиться играть на гитаре. Она осуществилась?
Юлия Быкова:
Ой, у меня и танцевать научиться есть мечта. У меня столько мечт, вы себе не представляете. Ну, я потихонечку занимаюсь. Я не могу посвятить столько времени, сколько необходимо, конечно, но в свое удовольствие, когда у меня есть возможность, я дома, например, могу. Или есть какая-то необходимость, то есть форсироваться в этом. Если у меня какой-то танцевальный номер планируется, естественно, я усиленно буду заниматься танцами. Когда у нас был концерт на «Минск-Арене», День народного единства, и я пела одну из любимейших своих песен, и я считаю, что это произведение было там необходимо, уместно и нужно для того, чтобы словами сказать то, о чем мы хотели. Это был момент, когда мы вспоминали наших героев, наших летчиков. Я считала, что лучше песни «Звезда по имени Солнце» сказать невозможно. И как ты пойдешь петь Цоя без гитары? Ну, смешно вообще. Но это бас-гитара, я хочу уточнить.
Юлия Артюх:
Но ты играла?
Юлия Быкова:
Я играла. Да, в мясо все. У меня струны к пальцам прилипали, потому что я все-таки непрофессиональный музыкант, и с непривычки, конечно. В планах громадье еще есть дом, дети.
Юлия Артюх:
Так вот, в круговороте творческом у вас двое замечательных детей (два сына). Они как-то интересуются тоже творчеством, собираются идти по вашим стопам? Либо все-таки какие-то другие в них вы видите задатки?
Юлия Быкова:
Ну, старший сын, он интроверт, и ему интереснее работать с виртуальными какими-то программами. Он интересные вещи делает, он видео делает, монтаж, какие-то программы осваивает, то есть в этом плане он не открытый творческий человек. Младший – душа-парень. Он поет, танцует, особенно танцует. Если бы ни эти все ковидные сейчас такие, я бы его возила в кучу всяких секций, если бы успевала, или хотя бы бабушка, может быть. Но сейчас такой период, что думаю, пусть еще посидит пока дома.
Юлия Артюх:
А вы поддержите, если младший сын будет двигаться в вашем направлении?
Юлия Быкова:
Я любое поддержу, лишь бы это было во благо и на пользу.
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