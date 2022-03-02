«Это было, есть и будет». Юлия Быкова о сплетнях в шоу-бизнесе

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA». Юлия Артюх, СТВ:

Были ли какие-то сплетни, интриги? Вот вы такой яркий дуэт. Было, да?

О сплетнях в шоу-бизнесе Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:

Конечно, это было, есть и будет. Юлия Артюх:

Мешало это творчеству и жизни семейной? Юлия Быкова:

Ну, это стимулирует. Юлия Артюх:

Стимулирует? Юлия Быкова:

Конечно. Когда тебе ничего не говорят – это вообще не стимулирует. Когда тебе постоянно только льстят. То есть я же вижу, кто искренне говорит, а кто-то – ну, так надо, сказать Юле что-то хорошее. Поэтому это все абсолютно читается. Я все это прекрасно понимаю. «У меня столько мечт, вы себе не представляете» Юлия Артюх:

Юля, как-то в твоем Facebook прочла, что есть мечта – научиться играть на гитаре. Она осуществилась?

Юлия Быкова:

Ой, у меня и танцевать научиться есть мечта. У меня столько мечт, вы себе не представляете. Ну, я потихонечку занимаюсь. Я не могу посвятить столько времени, сколько необходимо, конечно, но в свое удовольствие, когда у меня есть возможность, я дома, например, могу. Или есть какая-то необходимость, то есть форсироваться в этом. Если у меня какой-то танцевальный номер планируется, естественно, я усиленно буду заниматься танцами. Когда у нас был концерт на «Минск-Арене», День народного единства, и я пела одну из любимейших своих песен, и я считаю, что это произведение было там необходимо, уместно и нужно для того, чтобы словами сказать то, о чем мы хотели. Это был момент, когда мы вспоминали наших героев, наших летчиков. Я считала, что лучше песни «Звезда по имени Солнце» сказать невозможно. И как ты пойдешь петь Цоя без гитары? Ну, смешно вообще. Но это бас-гитара, я хочу уточнить. Юлия Артюх:

Но ты играла? Юлия Быкова:

Я играла. Да, в мясо все. У меня струны к пальцам прилипали, потому что я все-таки непрофессиональный музыкант, и с непривычки, конечно. В планах громадье еще есть дом, дети. О детях Юлия Артюх:

Так вот, в круговороте творческом у вас двое замечательных детей (два сына). Они как-то интересуются тоже творчеством, собираются идти по вашим стопам? Либо все-таки какие-то другие в них вы видите задатки?