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Более 10 человек задержаны за организацию несанкционированных акций в день референдума в Беларуси

02 марта 2022 10:28
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Новости Беларуси. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту организации массовых несанкционированных акций и нарушения общественного порядка в день проведения референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 человек задержаны за организацию несанкционированных акций в день референдума в Беларуси-1

Уже задержаны более 10 организаторов. С ними работают следователи.

Как кураторы из ЕС попытались вывести людей на улицы Минска в день референдума – читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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