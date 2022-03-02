Более 10 человек задержаны за организацию несанкционированных акций в день референдума в Беларуси

Новости Беларуси. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту организации массовых несанкционированных акций и нарушения общественного порядка в день проведения референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту организации массовых несанкционированных акций и нарушения общественного порядка в день проведения референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже задержаны более 10 организаторов. С ними работают следователи.
Как кураторы из ЕС попытались вывести людей на улицы Минска в день референдума – читайте здесь.