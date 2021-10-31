Психолог: Стрижак как бы предлагает белорусам помощь. Идеальные условия, чтобы паразитировать и стричь ведомых овец
Новости Беларуси. Попытка госпереворота – это не только сломанные судьбы и огромный вред государству. Как говорится, кому война, а кому мать родна. И часто находятся такие, кто не прочь обеспечить себе красивую сытую жизнь за счет других, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Об одном из таких персонажей авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Змагар – это такое существо, в жизнеобеспечении которого мозг не участвует. И белорусскую киноклассику они не смотрели. Но вообще, кидал еще называют шакалами позорными. Грубовато, но точно.
Алена Дзиодзина расскажет о змагарском Мавроди.
Благотворительность – это место, где переплетаются сердобольные мотивы одних и недобросовестные побуждения других
Алена Дзиодзина, психолог:
Начиная сотрудничество с кем-либо, всегда необходимо оставаться осмотрительным и проверять своего партнера на благонадежность, особенно если речь идет о фондах помощи, независимо от того, хотите вы ее оказать или попросить. Благотворительность – это целая вселенная двух полярностей, это место, где переплетаются сердобольные мотивы одних и недобросовестные побуждения других. Знаете, бывают такие волки в овечьей шкуре. Для них любая беда – это благо, принцип их жизни – чем хуже, тем лучше. Ведь если люди погружены в условия стресса, это очень удобно: все делать нужно срочно и уже вчера, и как бы нет времени объяснять, кто ты такой, чем мотивирован и какая твоя история благонадежности в прошлом.
У других же нет времени размышлять обо всем этом под воздействием сильных переживаний. А третьи растеряны и не знают, куда бежать и чей помощи попросить. В таких ситуациях им особенно важно иметь чувство локтя.
Азарёнок: «Завтра пройдусь по цехам. Поищу бастующих. Думаю, их будет так же много, как и протестующих во время ВНС». Подробнее здесь.
Если в реальности стрессовых условий нет, то их придумывают и рассказывают так, чтобы поверили
Алена Дзиодзина:
И если в реальности стрессовых условий не существует, то их необходимо придумать и рассказать так, чтобы поверили. Ведь когда люди в стрессе, они скорее совершают необдуманные, опрометчивые поступки, от которых потом сами же и страдают. И пусть штрафы, проблемы с законом и прочие неприятности, а порой и трагедии являются следствием поведения самого человека – все это детали. Главное, чтобы были те, кто чувствует себя жертвой. Ведь тогда будут востребованы потребность в помощи – у одних и желание помогать – у других. Идеальные условия, чтобы паразитировать и стричь своих ведомых овец, да?
Вот и Стрижак как бы предлагает белорусам помощь и начинает развивать свой YouTube-канал. И делает попытку держать в курсе. О чем бы вы думали? Про пытки, диктатуру, беспредел властей. Ну, и так далее под копирку.
Стрижак оказался разочарователен для тех, кто рассчитывал на помощь его фонда, а получил фигу в кармане
Алена Дзиодзина:
В интервью параллельно сообщает, как многим они уже помогли. Но прошу заметить, что то все истории про условного Игната из Сычково, которого зритель не может проверить. Но подождите, не тот ли это Стрижак, что в январе 2021 года был замешан в скандалах с отмыванием денег, обманом своих же партнеров, оказался весьма разочарователен для тех, кто рассчитывал на помощь его фонда, а получил лишь фигу в кармане? Ой!
Занимательная история, я вам скажу, и очень циничная. К слову, доступна любому пользователю интернета – с фактами, диалогами и прямой речью основных действующих лиц. А главное – без регистрации и абсолютно бесплатно. Рекомендую.