Психолог: Стрижак как бы предлагает белорусам помощь. Идеальные условия, чтобы паразитировать и стричь ведомых овец

Новости Беларуси. Попытка госпереворота – это не только сломанные судьбы и огромный вред государству. Как говорится, кому война, а кому мать родна. И часто находятся такие, кто не прочь обеспечить себе красивую сытую жизнь за счет других, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об одном из таких персонажей авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагар – это такое существо, в жизнеобеспечении которого мозг не участвует. И белорусскую киноклассику они не смотрели. Но вообще, кидал еще называют шакалами позорными. Грубовато, но точно. Алена Дзиодзина расскажет о змагарском Мавроди. Благотворительность – это место, где переплетаются сердобольные мотивы одних и недобросовестные побуждения других

Алена Дзиодзина, психолог:

Начиная сотрудничество с кем-либо, всегда необходимо оставаться осмотрительным и проверять своего партнера на благонадежность, особенно если речь идет о фондах помощи, независимо от того, хотите вы ее оказать или попросить. Благотворительность – это целая вселенная двух полярностей, это место, где переплетаются сердобольные мотивы одних и недобросовестные побуждения других. Знаете, бывают такие волки в овечьей шкуре. Для них любая беда – это благо, принцип их жизни – чем хуже, тем лучше. Ведь если люди погружены в условия стресса, это очень удобно: все делать нужно срочно и уже вчера, и как бы нет времени объяснять, кто ты такой, чем мотивирован и какая твоя история благонадежности в прошлом. У других же нет времени размышлять обо всем этом под воздействием сильных переживаний. А третьи растеряны и не знают, куда бежать и чей помощи попросить. В таких ситуациях им особенно важно иметь чувство локтя. Азарёнок: «Завтра пройдусь по цехам. Поищу бастующих. Думаю, их будет так же много, как и протестующих во время ВНС». Подробнее здесь. Если в реальности стрессовых условий нет, то их придумывают и рассказывают так, чтобы поверили

Алена Дзиодзина:

И если в реальности стрессовых условий не существует, то их необходимо придумать и рассказать так, чтобы поверили. Ведь когда люди в стрессе, они скорее совершают необдуманные, опрометчивые поступки, от которых потом сами же и страдают. И пусть штрафы, проблемы с законом и прочие неприятности, а порой и трагедии являются следствием поведения самого человека – все это детали. Главное, чтобы были те, кто чувствует себя жертвой. Ведь тогда будут востребованы потребность в помощи – у одних и желание помогать – у других. Идеальные условия, чтобы паразитировать и стричь своих ведомых овец, да? Вот и Стрижак как бы предлагает белорусам помощь и начинает развивать свой YouTube-канал. И делает попытку держать в курсе. О чем бы вы думали? Про пытки, диктатуру, беспредел властей. Ну, и так далее под копирку. Стрижак оказался разочарователен для тех, кто рассчитывал на помощь его фонда, а получил фигу в кармане