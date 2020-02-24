Белорусская разработка онлайн-переписи заинтересовала Великобританию

Новости Беларуси. Проект по интернет-переписи белорусов привлек внимание иностранных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россию заинтересовало ПО, которое разработали белорусы, а Великобритания запросила у Белстата интерфейс для онлайн-переписи и информацию о том, как можно использовать геоинформационнные данные, когда пользователи делают выбор на выпадающих списках.
Уже в 2021 году будет запущен геостатистический портал с полными данными переписи населения.
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