Прямой эфир

Белорусская разработка онлайн-переписи заинтересовала Великобританию

24 февраля 2020 15:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект по интернет-переписи белорусов привлек внимание иностранных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россию заинтересовало ПО, которое разработали белорусы, а Великобритания запросила у Белстата интерфейс для онлайн-переписи и информацию о том, как можно использовать геоинформационнные данные, когда пользователи делают выбор на выпадающих списках.

Уже в 2021 году будет запущен геостатистический портал с полными данными переписи населения.

Больше новостей экономики за 24 февраля здесь.

# It-технологии # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске
24 февраля 2020 11:21

«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске

Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят
24 февраля 2020 10:35

Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят

Акция «Единый день безопасности» от МЧС: какие мероприятия запланированы
24 февраля 2020 09:58

Акция «Единый день безопасности» от МЧС: какие мероприятия запланированы