Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Все, очевидно, понимают, что не может быть такого положения, когда больше половины граждан в каком-то порядке наказаны. Половина населения наказана – ну, это ненормально. Значит, что-то не так, слишком много субъектов, ведущих административный процесс, слишком много у нас административных правонарушений, некоторые составы будут декриминализированы.

В общем-то работа идет, причем довольно интенсивно и не только эта работа: поставлена задача Президентом посмотреть на коррупционное законодательство.