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Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят

24 февраля 2020 10:35
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Новости Беларуси. Количество госорганов, ведущих административный процесс, планируют сократить. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят-1

Напомним, Президент поставил серьезную задачу скорректировать Кодекс административных правонарушений. На данный момент специальная рабочая группа, которую возглавляет замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс, изучает все предложения, поступившие после общественных обсуждений. 

Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят-4

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси: 
Все, очевидно, понимают, что не может быть такого положения, когда больше половины граждан в каком-то порядке наказаны. Половина населения наказана – ну, это ненормально. Значит, что-то не так, слишком много субъектов, ведущих административный процесс, слишком много у нас административных правонарушений, некоторые составы будут декриминализированы.

В общем-то работа идет, причем довольно интенсивно и не только эта работа: поставлена задача Президентом посмотреть на коррупционное законодательство. 

Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят-7

24 февраля в столице торжественно открыли новое здание прокуратуры Заводского района, оно располагается по адресу Кабушкина, 46. Это современное двухэтажное здание, которое оборудовано в том числе с учётом современных информационных технологий и обеспечения безбарьерной среды. 

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Конюк # Фотофакт

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