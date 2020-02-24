Конюк: количество госорганов, ведущих административный процесс, сократят

Новости Беларуси. Количество госорганов, ведущих административный процесс, планируют сократить. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Количество госорганов, ведущих административный процесс, планируют сократить. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Президент поставил серьезную задачу скорректировать Кодекс административных правонарушений. На данный момент специальная рабочая группа, которую возглавляет замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс, изучает все предложения, поступившие после общественных обсуждений.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Все, очевидно, понимают, что не может быть такого положения, когда больше половины граждан в каком-то порядке наказаны. Половина населения наказана – ну, это ненормально. Значит, что-то не так, слишком много субъектов, ведущих административный процесс, слишком много у нас административных правонарушений, некоторые составы будут декриминализированы.
В общем-то работа идет, причем довольно интенсивно и не только эта работа: поставлена задача Президентом посмотреть на коррупционное законодательство.
24 февраля в столице торжественно открыли новое здание прокуратуры Заводского района, оно располагается по адресу Кабушкина, 46. Это современное двухэтажное здание, которое оборудовано в том числе с учётом современных информационных технологий и обеспечения безбарьерной среды.