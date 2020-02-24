Акция «Единый день безопасности» от МЧС: какие мероприятия запланированы

20 февраля в Республике Беларусь стартовала акция «Единый день безопасности».
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Диана Железняк.
20 февраля в Республике Беларусь стартовала акция «Единый день безопасности».
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Диана Железняк.
Какие мероприятия пройдут в рамках этой акции? Какую практическую пользу она может принести белорусам? Узнаете, посмотрев видеоматериал.