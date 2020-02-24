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Акция «Единый день безопасности» от МЧС: какие мероприятия запланированы

24 февраля 2020 09:58
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20 февраля в Республике Беларусь стартовала акция «Единый день безопасности».

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк.

Акция «Единый день безопасности» от МЧС: какие мероприятия запланированы-1

Какие мероприятия пройдут в рамках этой акции? Какую практическую пользу она может принести белорусам? Узнаете, посмотрев видеоматериал

# МЧС Беларуси # общество # Диана Железняк # Фотофакт

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