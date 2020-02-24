Новости экономики за 24.02.2020

Новости Беларуси. Чем привлек проект по интернет-переписи белорусов внимание иностранных специалистов? Какой рекорд установили белорусские нефтяники в Сибири? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская разработка онлайн-переписи заинтересовала Великобританию

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ УМЕНЬШИЛИСЬ ЗА ГОД НА 70 %

Новый обзор банковской сферы от Нацбанка показывает, что в стране существенно снизился уровень проблемной задолженности компаний-резидентов по кредитам.