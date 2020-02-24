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«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске

24 февраля 2020 11:21
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Новости Беларуси. Вопросы защиты братьев наших меньших, условия их жизни в обществе обсуждали 24 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом собрались зоозащитники, юристы, представители парламента и правительства, активисты общественных объединений белорусских и международного Фонда помощи Брижит Бардо. Они делились своим видением тех изменений, которые должны быть в новой редакции постановления Совмина «Об обращении с животными», в частности есть предложение об отлове и стерилизации бездомных с последующим возвращением их в естественную среду обитания.   

«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске-1

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»

Документ разработан по инициативе Министерства ЖКХ и сегодня находится в высокой степени готовности. В нём учтены пожелания всех сторон.

Прописаны правила обращения и с домашними питомцами, будет регламентировано их допустимое количество  максимум три в одной квартире.

Но особое внимание всё-таки к бездомным животным.   

«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске-4

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:  
Предусмотрены определенные моменты, в большей степени в части содержания домашних животных в жилых помещениях многоквартирных жилых домов. Что касается безнадзорных, отлова – сегодня это рассматривается в отношении кошек. Именно отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их в естественную среду обитания.   

«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске-7



Бриджит Олуа, представитель международного Фонда помощи животным Брижит Бардо:   
С момента моего первого визита более 20 организаций по защите животных в Беларуси объединились и начали работать вместе и системно. Я знаю, что ваш Президент тоже очень любит животных, мне говорили, что у него есть три кота. Я уверена, что если бы мы с ним поговорили и обсудили этот вопрос, то пришли бы к положительным результатам.   

«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске-9



Среди участников круглого стола была и представительница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо Бриджит Олуа. Она передала в министерство копии письма Брижит Бардо белорусскому Президенту и ответного письма главы государства.    

# Бездомные животные # общество # Мария Василевич # Андрей Ромашко # Брижит Олуа # Фотофакт

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