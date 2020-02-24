«Президент тоже очень любит животных». Вопросы содержания, отлова и стерилизации животных обсуждали в Минске

Новости Беларуси. Вопросы защиты братьев наших меньших, условия их жизни в обществе обсуждали 24 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За круглым столом собрались зоозащитники, юристы, представители парламента и правительства, активисты общественных объединений – белорусских и международного Фонда помощи Брижит Бардо. Они делились своим видением тех изменений, которые должны быть в новой редакции постановления Совмина «Об обращении с животными», в частности есть предложение об отлове и стерилизации бездомных с последующим возвращением их в естественную среду обитания.

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних» Документ разработан по инициативе Министерства ЖКХ и сегодня находится в высокой степени готовности. В нём учтены пожелания всех сторон. Прописаны правила обращения и с домашними питомцами, будет регламентировано их допустимое количество – максимум три в одной квартире. Но особое внимание всё-таки к бездомным животным.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:

Предусмотрены определенные моменты, в большей степени в части содержания домашних животных в жилых помещениях многоквартирных жилых домов. Что касается безнадзорных, отлова – сегодня это рассматривается в отношении кошек. Именно отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их в естественную среду обитания.





Бриджит Олуа, представитель международного Фонда помощи животным Брижит Бардо:

С момента моего первого визита более 20 организаций по защите животных в Беларуси объединились и начали работать вместе и системно. Я знаю, что ваш Президент тоже очень любит животных, мне говорили, что у него есть три кота. Я уверена, что если бы мы с ним поговорили и обсудили этот вопрос, то пришли бы к положительным результатам.