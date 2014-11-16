Белорусская народная кухня из печи и в ресторане – кулинарный поединок от СТВ

Новости Беларуси. В Минске прошла неделя белорусской кухни. А это значит, что и рестораны, и места общественного питания попроще радовали посетителей разнообразием национальной кухни. Число участников на этот раз оказалось рекордным – 85 заведений, чьи повара боролись за желудки посетителей белорусскими блюдами. И это хороший повод задуматься над тем, когда бренд «Белорусская кухня» станет по-настоящему коммерческим. Таким, как итальянская пицца или японские суши, например.

Впрочем, некоторые считают, что популярность этих блюд в нашей стране ниже, чем национальных, традиционных. Никакие заморские яства не заменят блины из печи, мочанку из свеженины и драники.

Дымоход кочегарит, а на двор из хаты через открывающиеся туда-сюда двери доносится умопомрачительный запах. Баба Ядзя производит гастрономический фурор не только в своей деревне и окрестностях. Ее знатная выпечка славится на весь Узденский район.

Бабушка рядышком с дедушкой уже больше полувека. Путь к сердцу мужа проложила не только через желудок. Заработала авторитет и трудолюбием. Как говорит сама 72-летняя бабуля, в руках все горит. Вот и с утра она гремит половниками и закаляет чугуны.

Ядвига Рубашная:

Сейчас возьму чугунчик. Кидаю мясо свое, наливаю воду, ставлю варить. Потом, когда закипит, вбрасываю грибы (боровички из леса). Это все варится. Потом беру мисочку, сыплю муку. Воды сюда. И потом это все достаю, мясо достану в миску, а это все разбалтываю.

Белорусская мочанка – коронное блюдо. Без всяких кулинарных книг – все рецепты достались по наследству от мамы. Ингредиенты все домашние. Мясо – из хлева, «молочка» – от доморощенной Белки, продукты – растительного происхождения с личных гектаров.

Ядвига Рубашная:

Я все готовлю в печи. На плиту поставлю только какие-нибудь макароны, чай закипит.

Блины поедает семейство почти каждый день. Делает их Ядвига Юльяновна без яиц.

Ядвига Рубашная:

Я не ем пиццу, не люблю. Салат сделала с ананасом, фуагра не пробовала. Суши? Не знаю, что это такое.

Разговор о заморских вкусностях не клеится, переходим в область сельского хозяйства. Просим показать свою вотчину. Пенсионно-семейный тандем на печи не привык валяться.

Ядвига Рубашная:

У нас много земли – до гектара.

Подворье у Рубашных большое: 3 свиньи, держат корову.

Хряк. Законодатель веса этой домашней свинофермы на дефиле перед камерой не согласился. А вот любимицу Белку наш визит не смутил. Буренка в лучшие времена дает по 30 литров молока в день. Бабуля белый дар сразу преобразует в сметану, ряженку и масло. Так что в магазин Рубашные заглядывают редко.

Не хватает в этом животноводческом наборе лошади, да вот эту сил здесь заменяет трактор. На нем семейство любит выезжать летом в лес по ягоды и грибы. Но спешим в хату. Там, поди, пироги уже подошли и мочанка распарилась.

Баба Ядзя все норовит накормить съемочную группу СТВ – это же первый признак гостеприимства.

Сколько в ее хате перебывало гостей, сложно представить, и активизация народопотока в этом доме не связана с годом гостеприимства – просто так принято. Вот из недавних заезжала делегация из казахского посольства. Посмотреть, как живут белорусские сельчане.

Неожиданные гости не застали хозяйку врасплох – она мигом раскинула скатерть-самобранку на 12 персон, заставив стол блюдами исключительно белорусской народной кухни.

Но нужно спешить, ведь впереди еще гастрономический батл – баба Ядзя против столичного шеф-повара.

Сытная поклажа запакована. Хозяин провожает супругу-авантюристку в столицу и дает наставления. Всю дорогу Ядвига Юльяновна переживает: только бы не остыли гостинцы.

В столичном кафе не ожидали, что бабуля явится с таким багажом.

Пенсионерка осматривает интерьер, ведь в таком заведении впервые, и проходит к, так сказать, коллеге по кастрюлям. Сегодня они будут обмениваться опытом.

Вероника Каверзникова, шеф-повар столичного кафе:

Драники мы делаем как обычно, наши белорусские, домашние: терем картошку, лучок, можно ложечку сметанки добавить для того, чтобы цвет не меняли, были красивенькие. Соль, перца чуть-чуть.

Словно кулинарный консилиум. Без всякой конкуренции бабуля и шеф-повар Вероника сразу нашли общий язык.

Вероника Каверзникова, шеф-повар столичного кафе:

У нас в кафе с 10 по 16 ноября проходит неделя белорусской кухни. Нами было представлено 5 блюд. Это салат «Беловежская пуща», буженина из свинины подается с квашеной капустой и с маринованными грибами, зразы куриные по виленски подаются с толченым картофелем, маринованным огурчиком и горошком консервированным.

Наступает судный час. Сервировка и стол заставлен яствами с двух сторон.

Из кулинарных баталий в душевное «смачна есці». Придуманный нами формат сражения оказался проигрышным. Здесь, скорее, обмен опытом. Ведь народная кухня против высокой ресторанной – как яйцо против курицы. Национальные блюда так или иначе пришли из печей наших прадедов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вероника Каверзникова, шеф-повар столичного кафе:

Очень вкусненькие блинчики, сладенькие, домашний творожок. Конечно, еда из белорусской печи отличается от того, что мы готовим на производстве, на плитах, в духовках. Совсем другой вкус. Блины пахнут печкой, мочанка вся распаренная.

Я была удивлена, что она приехала и привезла с собой столько блюд, свои огурчики маринованные, аджику, которую сама собирала и мариновала, закатывала. Очень приятно. Я думаю, что если к такой бабушке приехать в гости в деревню, то сытым уедешь точно.

Пенсионерка и кулинар еще долго обменивались секретами своих кулинарных шедевров.

Застолье бы еще продолжалось, но пора и честь знать. Ведь ее Геня, небось, волнуется, да и до вечерней дойки нужно успеть домой.

Ядвига Рубашная:

Я никогда в таких ресторанах не была. Очень красиво. Приятно слушать и приятно смотреть. Спасибо за все, за ваше внимание, что так все вкусно. Приеду и расскажу всем, чем угощали, как относились. В деревне же не так.