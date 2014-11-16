Жалобы и жалобщики: сколько обращений приходит в Администрацию Президента и что делать, если местные власти вас не замечают?

Новости Беларуси. С чего начинается жалоба. Некоторые представители местной власти попали на крючок своей же халатности. Например, в Слуцке в центре скандала оказалась недвижимость, а, точнее, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Одну из претенденток на строительство квартиры в местной больнице самовольно сняли с учета. Для этой конкретной семьи это стало не единственным шоком. Выход нашли один – письмо Президенту.

Екатерина Лукашевич, врач-рентгенолог УЗ «26-ая городская поликлиника» Минска:

Все начиналось с обращения в службу «Одно окно», а сегодня я уже знаю, что у меня будет однокомнатная арендная квартира.

Улыбчивая девушка в белом халате привыкла помогать другим, но однажды помощь понадобилась и ей. Работать в столичную поликлинику Катя, врач-рентгенолог, пришла по распределению. Все бы хорошо, но жилищный вопрос над молодым доктором нависал как дамоклов меч. За съемное жилье приходилось выкладывать весомую сумму. Хорошей альтернативой на этом фоне выглядело жилье арендное.

Екатерина Лукашевич, врач-рентгенолог УЗ «26-ая городская поликлиника» Минска:

В конце 2013 года, когда появился указ Президента № 563, в котором оговаривался тот момент, что в том числе и молодым специалистам, получившим образование за счет бюджетных средств, предоставляется первоочередное право на получение арендного жилья, я была очень рада по этому поводу. Это очень серьезная поддержка. Потому что, естественно, оплата за жилье гораздо меньше. И гарантии того, что не окажешься на улице буквально в любой день.

Девушка вначале собирала информацию, а затем с заявлением обратилась в местную администрацию. Там вопросом занялись вплотную, а буквально вчера она узнала, что уже в ближайшее время получит ключи от арендной квартиры, которая к тому же еще и рядом с работой.

Екатерина Лукашевич, врач-рентгенолог УЗ «26-ая городская поликлиника» Минска:

Очень благодарна администрации Фрунзенского района, что положительно рассмотрели мой вопрос. Конечно, руководителям своего учреждения, где я работаю, потому что все-таки приняли участие в моей жизни. Мне предоставили ходатайство.

О том, что проблемы надо решать прежде всего на местном уровне, не раз говорил и президент. Наглядный пример – история нашей первой героини, но так, к сожалению, бывает не всегда.

Каждый день в Администрацию главы государства приходят сотни обращений. Устные, письменные, электронные. Только с начала года их уже более 20 тысяч. В лидерах – темы жилья и ЖКХ.

Специалисты рассматривают внимательно каждое, сортируют по регионам. Вопиющие случаи берут на особый контроль. До тех пор, пока ситуация не разрешится.

Кристина Поболь, заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:

Пинчук Ирина Николаевна из города Слуцк, которая работала и сейчас работает в Слуцкой районной больнице, обратилась к нам по вопросу нарушения предоставления ей жилья.

Искать правду в семье Пинчук решили на самом высоком уровне, ведь на местном процесс не пошел изначально. Николаю Андреевичу по-отцовски обидно. В этом доме должна была справить новоселье и его старшая дочь Ирина, но заветные метры в раз превратились в заоблачную мечту.

Девушка работала помощником врача в Слуцкой районной больнице, в 2008 году с мужем как молодая семья стала на очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Через два года родился сын, а Ирина не переставала ходить и звонить в профсоюзный комитет больницы, чтобы узнать ответ на главный вопрос – «когда же начнется строительство?»

Впрочем, вместо конкретной информации председатель профкома обещал вызвать извещением, если Ирина попадет в ЖСК. Но в июне история получила неожиданную развязку.

Ирина Пинчук:

При обновлении документов в профком мне показали журнал учета нуждающихся, в котором была сделана запись, что я построилась и отказалась от жилья. Был шок просто.

Напротив фамилии девушки стояла отметка, сделанная юристом. При этом никаких заявлений Ирина не писала. Это уже после подтвердили и в Комитете госконтроля.

В конечном итоге молодую семью снова поставили на очередь, но возможность построить квартиру в доме ЖСК «Медики», который обеспечивался льготным кредитованием под 1%, она потеряла. Ирина в который раз перебирает в руках ответы на ее жалобу.

Ирина Пинчук:

Нам ничего не оставалось, как обратиться в Администрацию Президента, чтобы под контролем это все проверили как следует, потому что тяжело бороться. Есть такая информация, что не одни мы оказались в такой ситуации по поводу этого дома, то есть многие семьи тоже не получили квартиры.

Тем временем съемочная группа СТВ вместе с отцом девушки отправилась в Слуцкую районную больницу. Путь лежал прямиков в кабинет к председателю профсоюзного комитета. Того на месте не оказалось, однако его мы дождались, чего не скажешь о вразумительных ответах.

Вячеслав Аскабович, председатель профсоюзного комитета УЗ «Слуцкая центральная районная больница»:

Я не могу комментировать ответ. Ответ дали заявителю. Все. До свидания.

Корреспондент СТВ:

Как у Вас так получается? Какой ответ? То есть вы отказываетесь от комментариев?

Вячеслав Аскабович:

Отказываюсь, да.

Корреспондент СТВ:

Так у вас беспредел происходит, творится здесь.

Вячеслав Аскабович:

Хорошо.

Корреспондент СТВ:

Вы согласны с этим? Да?

Вячеслав Аскабович:

Нет.

Корреспондент СТВ:

Вы человека без квартиры оставили.

К закрытым дверям семья наших героев уже привыкла. Кстати, после исключения из очереди Ирины их ждал еще один удар.

Николай Дубовик:

Дочь младшая решила проверить свою очередь в горисполкоме. Пришла и меня чуть до инфаркта не довели. «Папа, – говорит – по документам я умерла». Вот, написано здесь, что она вообще умерла в 2014 году. Дочь пришла расстроенная, она беременная. Надеемся только на Александра Григорьевича, что справедливость восторжествует, надежда только на него.

В отличие от Ирины, Елену – младшую дочь Николая Андреевича – с очереди не сняли, но осадок остается до сих пор. За разъяснением причины прецедента мы отправились в райисполком. Начальник жилищного отдела разводит руками и ссылается на данные кадастрового агентства.

Николай Дубовик:

Вы представляете у ребенка какое состояние было? Она беременная!

Людмила Попченя, начальник жилищного отдела Слуцкого районного исполнительного комитета:

Ребенку надо было просто улыбнуться на эту запись.

Николай Дубовик:

Она беременная!

Людмила Попченя:

Еще раз говорю: надо улыбнуться на эту запись. Почему сделана эта запись, я не знаю. Еще раз повторяю: эта информация нам поступила (в 25 раз говорю) из Национального кадастрового агентства.

К слову, сверка очередей нуждающихся регламентирована указом Президента. Проводится она раз в год. Объем документооборота очень большой, а сроки сжатые, поэтому Национальное кадастровое агентство разработало специальное ПО. Оно роботизировано обрабатывает запросы организаций и исполкомов и в течение нескольких часов выдает информацию.

Денис Жуков, начальник управления формирования и государственной регистрации недвижимого имущества ГУП «Национальное кадастровое агентство»:

В рассматриваемой ситуации была выдана информация для местного органа власти. Даже невооруженным взглядом здесь видно, что, во-первых, в данной информации отсутствуют сведения о дате рождения и личном номере. Достаточно легко уточнить и сделать вывод о том, что это не тот человек, по которому проводится сверка по записи о возникновении права на этот объект недвижимого имущества. В соответствие с этой справкой право на объект недвижимого имущества у гражданки возникло 17 января 1990 года, то есть она должна быть в достаточно серьезном возрасте на данный момент. Насколько я понимаю, девушка молодая. Вот вам, в принципе, начало для того, чтобы проводить сотруднику исполкома работу с этим человеком, уточняющую.

Впрочем, все нюансы дела семьи Пинчук-Дубовик уже проверяет районная прокуратура, а вот рассудят на самом высоком уровне.

Работа с обращениями граждан на личном контроле у главы государства. Уже более четырех лет в стране проходит глобальный мониторинг. И вот буквально в октябре, назначая на должности местных чиновников, Александр Лукашенко еще раз обратил особое внимание на работу с людьми и предостерег от формализма при рассмотрении обращений граждан.

Вот и случай с нашей героиней – районного масштаба. Более того, 7 из 10 проблем, с которыми доходят до Администрации Президента, могли решить на местном уровне. Однако многие в «последнюю» инстанцию обращаются сразу, даже если речь идет о покосившемся заборе.

Станислав Буко, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:

Конечно, мы их регистрируем, мы их рассматриваем и, естественно, даем поручения рассмотреть и принять решения местным органам власти. Обращения, которые затрагивают интересы больших групп населения, как бы носят порой системный характер, конечно же, с такими обращениями мы очень плотно, скрупулезно работаем, докладываем их руководству Администрации Президента, докладываем главе государства.

Но есть и обращения, авторов которых, что называется, «знают в лицо» на всех уровнях, а в местных администрациях те и вовсе завсегдатаи.

Людмила Крукович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Фрунзенского района Минска:

Процентов семь от общих обращений идет от профессиональных «жалобщиков». Они приходят сюда не за помощью больше, а за общением. И нехватка общения, в целом, связана с посещением каждодневным руководителей любых уровней. Очень обидно, что они занимают рабочее время, отвлекают, но не принять их у нас нет возможности, мы должны заниматься ими наравне с серьезными вопросами.

Янина Петрокас:

Борис Анатольевич, посмотрите, хороший человек. Всегда здоровается, принимает. Я к главе администрации как домой? Да, я и вчера была, он меня принял, хотя вчера не принимал. А меня всегда принимает.

Этой женщине отказать невозможно. Стены административных зданий Янине Александровне заменяют едва ли не домашние. Вот уже 15 лет пенсионерка оббивает пороги всех инстанций со своими обращениями. При этом все они – как под копирку. То аптека не в том месте находится, то магазин не тот и не там окрыли.

Под бумажную коллекцию ее жалоб впору бы кабинет отдельный заводить. За все время, не без гордости заявляет городская активистка, побывала на приеме у практически всех чиновников как местного, так и республиканского уровня.

Янина Петрокас:

Много обращений писала. Я помогаю людям, все знают, весь город знает. А мне нравится. Я контролером отработала. Я, как дети смеются, по гороскопу петух. Говорят, что я привыкла клевать и помогать людям. Я такая родилась. Что я сделаю.

В одно из госучреждений Янина Александровна заглянет еще не раз и на следующей неделе. Придет как на работу и, возможно, опять с обращением. С понедельника готовить чемоданы к переезду уже в свое, путь и арендное, жилье начнет молодой врач Катя. А семья Пинчук, которая почему-то в родном городе для местных властей оказалась не к месту, будет ждать вердикта последней инстанции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.