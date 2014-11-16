В Добруше, претендующем на звание белорусской Венеции, строят уже 14 мост

Новости Беларуси. Белорусский город с итальянским оттенком. На звание белоруской Венеции сегодня претендует Добруш. Сейчас он переживает настоящую инфраструктурную революцию. За пять месяцев реконструировали три старейших моста, практически готов к запуску новый уникальный мост-путепровод.

Сергей Стецкевич, и.о. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Добрушского райисполкома:

Мосты для добрушан – это наша жизнь. Они соединяют две части нашего города. Это аптечный мост, потому что здесь рядом была когда-то аптека. Дальше идет бушуйка, потому что там всегда бушует вода.

Всего в небольшом Добруше две реки, десяток каналов и целых 13 мостов. Такого ландшафта нет больше нигде в Беларуси. Пейзажи почти венецианские: не хватает разве что речного такси и романтических песен гондольеров.

История массового мостостроения в Добруше берет свое начало в конце XIX века, когда здесь было решено построить бумажную фабрику. Тогда же здесь появилась и первая в Российской империи гидроэлектростанция.

Вот эти сваи – не что иное, как остатки тех первых сооружений. Изготовлены они из лиственницы. Дерево доставлялось прямиком из Сибири.

Почтенный возраст коммуникаций давно тревожил местное руководство. Три главных городских моста были признаны аварийными.

Сергей Лазбекин, директор мостостроительного управления № 4 Гомеля:

Это была плеть, она работала вся вместе, мост работал не по одной детали. Понимаете, как по одному каждый человек слаб, а вместе мы нация. Так и здесь: металл работал в комплексе, сверху был настил из двухсотого бруса и лежал асфальт. Это все в комплексе, вместе работало, держало. Когда начали разбирать его в последствие по конструктивам, он рушился.

За пять месяцев круглосуточной работы мостостроители совершили чудо: на глазах тысяч добрушан они останавливали реки, меняли перекрытия, укрепляли опоры. В результате грузоподъемность мостов увеличилась в пять раз, а ширина проезжей части – почти вдвое.

Сергей Лазбекин, директор мостостроительного управления № 4 Гомеля:

Сами по себе объекты интересные, поскольку Добруш – это маленькая Венеция. В городе работа на таких мостах – только одно удовольствие. Да посмотрите: мосты-красавицы. Ощущение гордости за мостострой.

Восторг строителей разделяют все жители Добруша. Происходящие в городе перемены называют не иначе как «стройкой века». Ведь одной только реконструкцией старых коммуникаций дело не ограничилось.

Новый мост станет 14 по счету в Добруше. Его протяженность – 262 метра. Это больше, чем все остальные городские мосты вместе взятые. А внизу – две автомобильные дороги, три нитки железной дороги и старое русло реки Ипуть. Сооружение уникальное. Второго такого в Беларуси просто не найти.

Вся эта инфраструктурная революция в Добруше обойдется в колоссальную сумму – почти 180 миллиардов рублей. Фактически это годовой бюджет целого района. Самим не потянуть. Поднять местную логистику до европейского уровня помогает государственный бюджет.

Сергей Петровский, заместитель председателя Добрушского райисполкома:

Прежде всего эта революция продиктована тем, что строится новый завод, абсолютно новый, первый на территории СНГ по производству мелованных и немелованных сортов картона.

Со дня на день по отремонтированным мостам на стройплощадку пойдет вереница грузовиков с грунтом. Для этого будет открыт даже новый песчаный карьер. По новому же путепроводу на завод планируется завозить крупногабаритное технологическое оборудование. Так что инфраструктурная революция – лишь начало новой жизни белорусской Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.