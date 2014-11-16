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Юрий Шикавец - мужчина, который сломал стереотип о том, что доить коров - сугубо женская работа

16 ноября 2014 16:22
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Новости Беларуси. Десятки тысяч жителей центрального региона трудятся в аграрной отрасли. Продовольственная безопасность страны - их заслуга. Молоко для сельхозпроизводителей - один из главных источников дохода. Натуральный продукт специалисты называют белорусским белым золотом. 1,5 миллиона тонн молока ежегодно для центрального региона не предел.

Модернизация молочно-товарных комплексов, современные технологии и профессиональные кадры - залог успеха животноводов.

Юрий Леонидович Шикавец - один из лучших представителей профессии. На ферме сельхозпредприятия «Мирополье» Борисовского района он оператор машинного доения.

Мужчина сломал стереотип о том, что доить коров - только женская работа. И уже более 40 лет он один из лучших дояров страны.

История человека, которым в праве гордиться вся страна, в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Молоко в Беларуси # Юрий Шикавец

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