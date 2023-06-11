Прямой эфир

Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?

11 июня 2023 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь на мировой арене всегда декларировала постулат: готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегации России (напомним, что экономический акцент на тесной дружбе с регионами) давно стали частыми гостями в нашей стране, а губернаторы – и вовсе во Дворце Независимости.

Приехала из Польши специально на «Белагро». Что жительницу Белостока поразило на белорусской выставке?

Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?-1

Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?-3

Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?-5

С заботой о братьях наших меньших! Жабинковский комбикормовый завод срывает санкционную пелену – собственная линейка кормов для четвероногих уже в продаже. Легендарный дрессировщик Аскольд Запашный специально приехал на «Белагро» и устроил авторскую встречу. Именитый артист уверяет: его подопечные лично оценили белорусскую новинку.

Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?-8

Аскольд Запашный, народный артист России:
В ближайшем будущем мы вообще забудем о том, что мы как-то недооценивали белорусские корма для животных, просто потому что были раскрученные хорошо в плане маркетинга западные бренды. Так что все впереди. Тем более когда происходит такое плотное сотрудничество. И на фоне этого мы имеем возможность, если мы будем таким образом, напрямую, сотрудничать с производителями, в том числе учитывать пожелания владельцев домашних животных, в том числе экзотических.

Контракты подписываются один за одним! Чем удивляют на «Белагро» посетителей со всего мира?

# Животные # общество # Аскольд Запашный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас идеология одна и та же». Почему Беларусь и Китай так близки?
11 июня 2023 19:03

«У нас идеология одна и та же». Почему Беларусь и Китай так близки?

Игумения Евдокия: реставрация монастыря, как решить ситуацию в Украине и 850 лет со дня преставления Евфросинии Полоцкой
11 июня 2023 18:55

Игумения Евдокия: реставрация монастыря, как решить ситуацию в Украине и 850 лет со дня преставления Евфросинии Полоцкой

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками
11 июня 2023 17:49

Более 50 тыс. школьников встретили рассвет взрослой жизни. Окунулись в атмосферу праздника с выпускниками