Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?

Новости Беларуси. Беларусь на мировой арене всегда декларировала постулат: готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегации России (напомним, что экономический акцент на тесной дружбе с регионами) давно стали частыми гостями в нашей стране, а губернаторы – и вовсе во Дворце Независимости.

С заботой о братьях наших меньших! Жабинковский комбикормовый завод срывает санкционную пелену – собственная линейка кормов для четвероногих уже в продаже. Легендарный дрессировщик Аскольд Запашный специально приехал на «Белагро» и устроил авторскую встречу. Именитый артист уверяет: его подопечные лично оценили белорусскую новинку.

Аскольд Запашный, народный артист России:

В ближайшем будущем мы вообще забудем о том, что мы как-то недооценивали белорусские корма для животных, просто потому что были раскрученные хорошо в плане маркетинга западные бренды. Так что все впереди. Тем более когда происходит такое плотное сотрудничество. И на фоне этого мы имеем возможность, если мы будем таким образом, напрямую, сотрудничать с производителями, в том числе учитывать пожелания владельцев домашних животных, в том числе экзотических.