Контракты подписываются один за одним! Чем удивляют на «Белагро» посетителей со всего мира?

Новости Беларуси. Беларусь на мировой арене всегда декларировала постулат: готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегации России (напомним, что экономический акцент на тесной дружбе с регионами) давно стали частыми гостями в нашей стране, а губернаторы – и вовсе во Дворце Независимости. Только на этой неделе Президент приглашал на встречу делегации из Калиниграда и Приморского края. А впереди еще форум регионов в Уфе, где ожидается подписание новых контрактов в сфере кооперации, промышленности и, конечно, сельского хозяйства.

Всю неделю профессионалы от сельского хозяйства и любители деревенской жизни обсуждали достижения отечественного агропрома. Главная сельхозвыставка страны открылась в 33-й раз и третий год – на площадях индустриального парка «Великий камень». Буквально каждый день проходил с аншлагом. И посмотреть действительно было на что: современная техника и раритетные образцы, дегустации, торты из салями и избушки из сала. Посетить выставку сегодня для аграриев – дело профессиональной чести. Причем гости далеко не только белорусы. Приехали коллеги из России, Китая, Пакистана, Индии, Вьетнама, Кении, Уганды, Зимбабве, Сирии, Турции и даже Польши. А начиналось все в 1960 году с небольшой экспозиции в центре Минска.

Институт социологии НАН опросил участников и посетителей Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2023». Данные заслуживают внимания. По результатам опроса установлено, что большинство гостей приезжают на выставку регулярно или уже были на форуме раньше. При этом больше 73 % утверждают, что мероприятие становится более интересными и насыщенными в сравнении с предыдущими. Планируют посетить их снова в следующем году почти 90 % участников опроса. Представители 78 % предприятий-участников «Белагро-2023» отметили, что уже не в первый раз представляют свою продукцию на выставках. Это вызвано высоким уровнем удовлетворенности организацией Белорусской агропромышленной недели. О своих планах стать участником мероприятия в следующем году поделились 91,9 %. Константин Герцев побывал на агрофоруме и убедился: санкции бизнесу не помеха.

450 компаний, чтобы вместить всех желающих администрация индустриального парка «Великий камень» не щадила сил и средств – результат с лихвой превзошел все ожидания. Двухуровневый выставочный комплекс площадью боле 21 тысячи метров квадратных стал шоурумом для производителей продуктов питания: от традиционно белорусского до того самого экзотического.

«Брестмясомолпром» – это не только 100 и 120 тысяч тонн сыра и колбас в год, но еще и растительное масло, хлебобулочные изделия, напитки – безоговорочный лидер в Беларуси.

Алексей Степанович, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Традиционно Брестская область у нас мощно выставляется на выставке «Белагро». Сегодня в нашем составе здесь представлено 14 предприятий. Мы сюда приехали как с новинками, так и уже с традиционными полюбившимися продуктами. Сегодня, в первую очередь, будет организована презентация товарной марки «Любимый Брест» – это лучшая продукция, которая производится в Бересткой области, отмечена специальным знаком качества и торговая марка «Любимый Брест».

Предложить альтернативу европейскому готовы и в самой западной области России. Калининградский губернатор аккурат после открытия выставки направился к павильонам Могилевщины. Здесь и советским пломбиром угостили, и деревенским салом пачаставалі. Не забыли и про эксклюзивные позиции – стейки из мраморной говядины от Могилевского мясокомбината, фирменная подача и насыщенный вкус со сливочными нотками не оставил гостям и шанса.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России:

Вчера подписали, собственно говоря, с Могилевской областью соглашение о работе и партнерстве и ищем себе поставщиков, в том числе из Могилевской области, которые будут поставлять к нам в Калининград молочную продукцию, мясную. Сейчас пойдем с коллегами из Минсельхоза вашего, посмотрим, кто занимается курятиной, яйцом. Потому что белорусскую продукцию мы любим, но, к сожалению, наши крупные торговые сети – в них мало представлены белорусские товары, будем это исправлять. Видимо, знаете, с торговыми сетями всегда сложно, тем более когда ты работаешь из-за рубежа, из-за границы. Поэтому будем помогать налаживать эти прямые контакты, чтобы белорусские товары не только в небольших, малых каких-то магазинах были представлены, но и в основных наших торговых сетях.

– Логистические издержки не пугают Калининградскую область?

– Мы вчера очень подробно обсуждали и с Президентом Республики Беларусь, с председателем правительства. У нас наше российское правительство выделило почти четыре миллиарда рублей, субсидии на то, чтобы эта морская составляющая была необременительна, чтобы она равнялась тарифу железнодорожному. И, собственно, белорусские товары тоже можно возить. Есть там нюансы, конечно. Но мы вчера как раз эти нюансы и обсуждали, чтобы всем белорусским производителям было понятно, как пользоваться льготами, чтобы продукция была доступна и конкурентоспособна на нашем рынке.

Российские делегации заполонили павильоны с белорусской техникой. От двигателей до комбайнов-рекордсменов, проверенные временем модификации и экспериментальные образцы. ВРИО министра сельского хозяйства Калмыкии из Минска возвращается с портфелем соглашений: здесь и открытие дилерского центра, и закупка очередной партии тракторов.

Тимур Гаваев, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия (Россия):

У нас республика представлена в основном животноводством, но занимается всем: и растениеводством, овощеводством. То есть все, что мы посмотрели – для нас все интересно. Взяли мы номера, контакты, обменялись. В дальнейшем мы планируем взаимодействие, и это поможет нам добиться еще больших успехов. Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?

Переговоры не отходя от кассы. Руководителя столичного промгиганта наша съемочная группа ждала не один час. В шорт-листе уже упомянутая Калмыкия, Свердловская и Иркутская области, проще говоря, от Волги до Енисея. В России попросту не осталось дороги, куда не заезжало колесо «Белоруса».

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Сегодня мы хотим предложить нашим потенциальным партнерам технологию. И за эту технологию мы отвечаем. Это главное отличие сегодня нашего подхода к работе с нашими потенциальными потребителями. И не только, и с сегодняшними потребителями. Другое направление – мы хотим создать максимально комфортные условия для наших потребителей, потому что труд на селе – это очень тяжелый труд, и мы максимально хотим его облегчить. Сегодня ломается все, важно, как оперативно сегодня это можно отремонтировать. И главное, не потерять в эти технические сроки время. Время сегодня – это деньги не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве.

Константин Герцев, корреспондент:

Сказано – сделано. 7 ноября прошлого года на чемпионате по колке дров среди журналистов Минский тракторный получил наказ от Президента: стране нужен собственный дровокол. Через шесть месяцев он уже на «Белагро».

Распоряжение Президента, но уже Эммерсона Мнангагва, выполняет прибывшая на «Белагро» делегация из Зимбабве. Комбайны «Гомсельмаш» – возможно, будущий драйвер сельского хозяйства африканского государства. В прошлом году там собрали рекордный урожай пшеницы, но даже этого не хватило, чтобы отказаться от импортного зерна. Приехала из Польши специально на «Белагро». Что жительницу Белостока поразило на белорусской выставке?

Тебохо Хумало, член делегации (Зимбабве):

Нас очень заинтересовали комбайны «Гомсельмаш». Отличные технические характеристики, комфортное рабочее место и, конечно, приемлемая цена. Мы в Зимбабве планируем увеличить посевные площади пшеницы и кукурузы, поэтому новая мощная техника нам точно не помешает. С белорусскими коллегами мы сверили часы, сейчас будем приступать к разработке логистического маршрута. Думаю, у нас отличные шансы на плодотворное сотрудничество.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Прилетел вечером мой коллега, министр сельского хозяйства Зимбабве. Они сегодня работают в Гродно, завтра мы работаем в Минске с ними. Проводим тоже детальные переговоры. В общем, продуктивно подписали меморандум с нашими друзьями из Кении. Был впервые такой государственный визит на уровне двух министров: министра промышленности, министра сельского хозяйства. Отработали меморандум, подписали. И вот, мы ждем, конечно, хорошего налаживания отношений с Кенией.

АПК уже не тот, что был еще лет десять назад, сегодня это высокотехнологичная отрасль, причем экспортно ориентированная. Объемы производства благодаря новым технологиям растут. И наши аграрии давно обеспечивают не только продовольственную безопасность страны, но и поставляют вкусные и здоровые продукты питания на столы жителей ближнего и дальнего зарубежья, поэтому в реалиях беспрецедентной санкционной войны с тружеников села спрос вдвойне.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вы видите, какие погодные условия сегодня. Это не на руку нашим сельскохозяйственникам. Такая жаркая погода, которой, наверное, не было 75 лет в нашей стране, накладывает определенный отпечаток. Но на то и специалисты, на то и аграрники, чтобы из таких трудных ситуаций выходить достойно. Будем жить, будем работать, будем кушать.