Приехала из Польши специально на «Белагро». Что жительницу Белостока поразило на белорусской выставке?

Новости Беларуси. Беларусь на мировой арене всегда декларировала постулат: готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегации России (напомним, что экономический акцент на тесной дружбе с регионами) давно стали частыми гостями в нашей стране, а губернаторы – и вовсе во Дворце Независимости. Константин Герцев побывал на агрофоруме и убедился: санкции бизнесу не помеха.

Пир на весь мир. Выставка «Белагро-2023» возбуждает аппетиты тысячи гурманов из 16 стран. Галина Дондило прямиком из польского Белостока, с буренками на «ты» она уже не один десяток лет, поэтому посетить главную сельхозярмарку Восточной Европы – вопрос профессиональной репутации, не смогли остановить ни 8-часовая очередь на границе, ни байки про кровавых белорусов. Контракты подписываются один за одним! Чем удивляют на «Белагро» посетителей со всего мира?

Галина Дондило, посетительница выставки (Польша):

В нашей прессе постоянно раскручивают новости, что в Беларуси стало очень небезопасно. Но большинство простых поляков прекрасно понимают, какие люди живут в этой стране. Знают вашу гостеприимность. И конечно, я не могла не приехать на такой праздник села. Посмотрите, какой размах, какое богатство, душа радуется. Очень хотелось бы, чтобы здесь была и польская экспозиция. Нам тоже есть что показать и предложить. Я благодарная белорусам, вашему Президенту, что даже в такое непростое время мы смогли стать частью этого события и оценить белорусское достояние.

Холодное удовольствие! Эта тайская забава наделала немало шума. Жареное мороженное давно растопило сердца сладкоежек по всему миру, уже как два десятка лет им потчуют самые именитые кафе. За считаные минуты горячее молоко при помощи специального гаджета превращают в изящные роллы.

Андрей Курашик, мороженщик:

Впервые придумали тайцы для привлечения туристов. Далее они добавляли сюда различные фрукты, потом вместе со смесью перемешивали это, замораживали и продавали. Срок годности этой смеси – четыре дня, что свидетельствует о натуральности изготовления данной смеси.

С приходом лета спрос на вкусное лакомство увеличивается втрое. Его любит и стар, и млад! Ежегодно кобринские мороженщики удивляют различными диковинками. В ходу маркетологов новые топинги, объемы, замудреный дизайн, но вкус прямиком из детства.

Очень эффектно делает его молодой человек, очень интересный процесс приготовления. Очень-очень вкусно.

Вкус такой, как у кобринского мороженного, которое продается в «Столице». Вкус сливок. Белорусская линейка кормов для животных покорила даже Запашных! Альтернатива «санкционке»?

Галина Дондило тоже среди довольных посетителей, она уверяет, такого вкуса в Польше днем с огнем не сыщешь, но фирменный павильон концерна «Брестмясомолпром» – оазис изобилия. Щедрые Пружаны угостят забугорскими сырами: пармезан, армель, тильзитер.

Галина Дондило:

Настоящий вкус, настоящий! У нас такого уже практически не встретишь! Большинство сыроварен забрали частные европейские корпорации, а там гонятся не за качеством, а за объемами. Молочка из Лунинца и вовсе лишила дара речи.

Галина Дондило:

Вкус, как будто с личного подворья. Очень вкусно. Чувствуется, что натуральное.

Все точки над «и» расставил Брестский мясокомбинат. Колбасы, копчености, рулеты, ветчина и паштет – на вкус и кошелек каждого. Здесь и паста для бутербродов «Намазка», уже покорившая миллионов белорусов.