Он взял курс на Москву. 90 лет назад запустили первый белорусский авиарейс

Новости Беларуси. Та самая мировая нестабильность могла подрезать крылышки и белорусской авиации. Помните, как на Западе в один голос заявляли, что санкции приземлят «Белавиа» и всю сферу в целом. Но не случилось. Сегодня наши покорители небес отмечают 90-летие гражданской авиации Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусская гражданская авиация выходит из ковидного пике Как известно из архивных материалов, 7 ноября 1933 года состоялось торжественное открытие аэропорта Минск-1. В тот же день был выполнен первый рейс Минск – Москва, что сегодня выглядит весьма символично.

Современная белорусская гражданская авиация стала на крыло в 30-е годы прошлого столетия. 90 лет назад с летного поля самого первого столичного аэропорта взмыл ввысь пассажирский самолет К-5. Он взял курс на Москву, и уже почти век этот маршрут связывает воздушной артерией две столицы. Что касается глубинки, туда тоже можно было улететь. До начала Великой Отечественной почти 2 десятка белорусских райцентров принимали пассажиров авиарейсов.

Пилот 1-го класса и авианачальник Григорий Федоров связал жизнь с небом полвека назад. Сегодня впервые за 20 лет вернулся к местам летной славы – зданию аэропорта Минск-1. Сложным периодом в становлении нашей авиации Григорий Федоров называет начало 90-х. К тому времени белорусский парк гражданских самолетов занимал пятое место среди всех союзных республик. Около 2 миллионов пассажиров и 20 тысяч тонн грузов – высота, на которой летали. Но температура за бортом сказалась: советская дезинтеграция отправила в крутое пике взмывающие ввысь планы.

Григорий Федоров, пилот 1-го класса:

Объемы перевозок почти в 10 раз упали. Помимо всего, нам нужно было заключать самостоятельно межправительственные договоры. Тогда за 3 года мы заключили более 40 договоров о воздушном сообщении с другими странами. Это был определенный дух патриотизма. Потому что зарплата упала в два раза у людей, но все равно при всех воззваниях, напряжениях люди выполняли работу.

Снова вернуть белорусскую авиацию на привычный эшелон удалось только благодаря профессионализму тех, кто жил небом и служил ему без оглядки. Пройти зону экономической турбулентности можно только пристегнув ремни и придерживаясь четкого курса. Григорий Федоров:

Был указ Президента нашей страны о создании Государственного комитета по авиации Республики Беларусь. Действительно в той ситуации, когда все вроде развалилось, он тоже сконцентрировал все возможности, чтобы заниматься больше созиданием. И не дать возможность, грубо говоря, развалиться авиации.

С тех пор белорусские самолеты начали прокладывать пути и к новым странам, и к новым технологическим стандартам. При этом сохранили самое лучшее. Так было с авиаремонтным заводом: его производственные площадки перенесли из столицы на территорию Национального аэропорта и расширили. Сегодня мощности предприятия полностью загружены.

Решением с перспективой было и строительство новой взлетно-посадочной полосы. Теперь наша небесная гавань доступна для любых типов воздушных судов, даже в самых сложных метеоусловиях.

Приятного полета! Татьяна Коледа начала свой путь в авиации 23 года назад. Сложную, но интересную работу агента регистрации можно сравнить разве что с трудом психолога – буквально за несколько секунд нужно определить настроение и эмоциональное состояние пассажира. А их немало: только в этом году за 10 месяцев аэропорт обслужил более 2 миллионов 100 тысяч пассажиров.