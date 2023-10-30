Гомельский аэропорт возобновил рейсы в Москву

Новости Беларуси. Несмотря на введение санкций, авиаотрасль Беларуси продолжает функционировать в соответствии с требованиями международных стандартов, решая задачу переориентации полетов на новые направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельский аэропорт возобновил авиасообщение с Москвой. Первые рейсы отправились накануне вечером. Полет до аэропорта Внуково займет 1 час 25 минут. Новость вызвала настоящий ажиотаж, спрос на билеты превысил количество мест на борту. В связи с этим перевозчик поставил на рейс лайнер большей вместимости – на 106 пассажиров.

Сергей Головнин, житель Гомеля:

На самом деле летим в Сочи с пересадкой в Москве. И чтобы не экспериментировать с поездом, решили попробовать с самолетом. Получается дешевле и быстрее, плюс интересный опыт.

Ольга Коновалова, жительница Речицы:

Три, четыре, а то и пять раз в год мы ездим. У меня там родная сестра живет, и дочь планирует поступать туда учиться. Мы обычно ездили на поезде или автобусом, но это очень неудобно. Самолет – это просто «вау-решение».

Владимир Череухин, начальник Гомельского филиала ГУ «Белаэронавигация»:

Все очень рады открытию данного направления, просят еще. В комментариях, мы читаем Instagram, Telegram, все желают больше летать. Если продолжиться такая загрузка – я уверен, что она продолжится – частоту будем увеличивать.