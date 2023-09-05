Белорусская делегация отправилась в Смоленск на фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»

Формирование единого культурного пространства и укрепление дружбы между Беларусью и Россией. Представительная делегация 5 сентября отправилась из Минска в Смоленск, где пройдет 16-й по счету фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представят более 100 человек. Это молодые исполнители и творческие коллективы со всех регионов Беларуси. Прежде чем отправиться в путь, они возложили цветы к памятнику воинам-освободителям Минска и почтили павших минутой молчания. Также на площадке около Дома молодежи прошла концепт-презентация, на которой участники форума смогли поближе познакомиться друг с другом.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Культура и творчество, богатейшая культура Республики Беларусь не оставят равнодушным никого из участников фестиваля, а это ребята из всех субъектов Российской Федерации, ребята со всех областей Республики Беларусь. Каждый год наша молодежь пользуется серьезным успехом, и сегодня это порядка 100 молодых творческих исполнителей. Представители хореографии, эстрадного мастерства, которые на протяжении четырех дней проявят все самые лучшие качества.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Запланированы еще обязательно встречи и круглые столы с обсуждением молодежных инициатив в контексте развития Союзного государства. В этом году будет обсуждаться и роль присутствия молодежи в современном медиапространстве. Фестиваль играет огромную роль, это масштабное мероприятие, потому что самая главная его цель – это объединение молодежных патриотических сил наших двух стран.

Анастасия Барановская, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

Я впервые на этом конкурсе. Мне интересно, как там все проходит, все мероприятия, экскурсии, сам конкурс. Поэтому ожидаю положительные эмоции.