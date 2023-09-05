Лукашенко заявил, что Беларуси интересен опыт Узбекистана по проведению электоральных кампаний

В отношениях Беларуси с Узбекистаном сделано немало, но есть куда стремиться в это сложное время, когда мы находимся в международных отношениях на изломе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 5 сентября, во время встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что визит делегации Узбекистана в Беларусь проходит в исторический год: 30 лет, как страны установили дипломатические отношения.

Парламентская делегация посетила белорусскую столицу после состоявшихся в Узбекистане конституционного референдума и досрочных выборов лидера страны. Президент Беларуси отметил, что наблюдатели от нашей страны там работали и видели, что все прошло достойно. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси также предстоит провести выборы, единый день голосования, сформировать не только палаты парламента, но и высший представительный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание. «Для нас ваш совет, на что обратить внимание в нынешней ситуации, очень важен», – сказал Лукашенко.