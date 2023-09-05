Африканца с поддельным паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск

Новости Беларуси. Африканец намеревался въехать в нашу страну по поддельному паспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его задержали в Национальном аэропорту Минск. Документы мужчины привлекли внимание пограничников.

Он прибыл рейсом из Стамбула. Гражданин Конго пояснил, что в Беларусь приехал для поступления в один из университетов. И о том, что паспорт является фальшивым, даже не догадывался. На родине он получал его в установленном порядке.