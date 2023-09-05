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Африканца с поддельным паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск

05 сентября 2023 08:26
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Новости Беларуси. Африканец намеревался въехать в нашу страну по поддельному паспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его задержали в Национальном аэропорту Минск. Документы мужчины привлекли внимание пограничников.

Африканца с поддельным паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск-1

Он прибыл рейсом из Стамбула. Гражданин Конго пояснил, что в Беларусь приехал для поступления в один из университетов. И о том, что паспорт является фальшивым, даже не догадывался. На родине он получал его в установленном порядке.

Африканца с поддельным паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск-4

Попытка незаконного пересечения границы чревата крупным штрафом и депортацией. По Уголовному кодексу, за использование поддельного документа предусмотрено и ограничение свободы до двух лет.

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

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