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Лукашенко: свою роль в развитии отношений сыграет Белорусско-узбекский женский бизнес-форум

05 сентября 2023 09:26
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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, который впервые проходит в эти дни в белорусской столице, сыграет свою роль в развитии отношений между государствами. Такое заявление во вторник, 5 сентября, сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко подчеркнул, что хотел бы, чтобы страны перешли к сотрудничеству на региональном уровне, основой которого является экономика. В пример он привел Россию, где такой опыт уже наработан. Для Беларуси это важно, для Узбекистана – еще важнее с точки зрения технологий. Начиная не с простой торговли, а с кооперации предприятий, переноса белорусских технологий в Узбекистан, сказал Президент, отметив, что наша страна в этом направлении готова абсолютно открыто работать. 

# Беларусь-Узбекистан # общество # Александр Лукашенко # Танзила Нарбаева

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