«Белорусов очень ценят и к белорусам очень трепетно относятся». Почему? Рассказал директор завода Минскагропроммаш

Ольга Коршун, ведущая: Вы говорите, что вы пришли, и были наставники: люди, у которых можно поучиться, стать специалистом при помощи их опыта. То есть передавали вам свои знания. Я так понимаю, что эти люди накопили знания в том числе из-за того, что Беларусь была сборочным цехом. Наверное, потому что и человеческий потенциал хороший у нашей страны. Есть мозги у людей, которые работают.

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

То, что белорусы – хорошая нация, это даже не оспаривается. Во всем мире, где бы я ни был, белорусов очень уважают, ценят, трепетно и любовно относятся. Я вполне серьезно. Независимо, мужчина ты или женщина. «А, белорус, родной, молодец, хорошо, будем разговаривать на такие темы, будем обсуждать». И даже когда касается более сложных вопросов, когда тяжело сразу найти компромисс, но так как ты белорус и мыслишь гибко, у тебя хорошее образование, мышление, у тебя ментальность белорусская, тогда, конечно, находятся и компромисс, и решение. Идут процессы так, как они должны идти.

Ольга Коршун:

То есть твое гражданство и национальность – это уже бренд и залог успеха.