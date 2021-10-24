Прямой эфир

«Белорусов очень ценят и к белорусам очень трепетно относятся». Почему? Рассказал директор завода Минскагропроммаш

24 октября 2021 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».

Ольга Коршун, ведущая:
Вы говорите, что вы пришли, и были наставники: люди, у которых можно поучиться, стать специалистом при помощи их опыта. То есть передавали вам свои знания. Я так понимаю, что эти люди  накопили знания в том числе из-за того, что Беларусь была сборочным цехом. Наверное, потому что и человеческий потенциал хороший у нашей страны. Есть мозги у людей, которые работают.

«Белорусов очень ценят и к белорусам очень трепетно относятся». Почему? Рассказал директор завода Минскагропроммаш-1

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
То, что белорусы – хорошая нация, это даже не оспаривается. Во всем мире, где бы я ни был, белорусов очень уважают, ценят, трепетно и любовно относятся. Я вполне серьезно. Независимо, мужчина ты или женщина. «А, белорус, родной, молодец, хорошо, будем разговаривать на такие темы, будем обсуждать». И даже когда касается более сложных вопросов, когда тяжело сразу найти компромисс, но так как ты белорус и мыслишь гибко, у тебя хорошее образование, мышление, у тебя ментальность белорусская, тогда, конечно, находятся и компромисс, и решение. Идут процессы так, как они должны идти.

Ольга Коршун:
То есть твое гражданство и национальность – это уже бренд и залог успеха.

«Белорусов очень ценят и к белорусам очень трепетно относятся». Почему? Рассказал директор завода Минскагропроммаш-4

Андрей Тимошкин:
Это многое определяет и определяет только хорошее. Поэтому Беларусь и должна быть вместе, единая. И никак иначе. Независимая, наша, родная, любимая Беларусь. Я ее очень люблю. Имел неоднократно предложения в своей жизни по работе уехать, работать вне территории республики, никуда не поеду.

«Фермер из Гвинеи позвонил с вопросом: Можно я к вам приеду?» Эту белорусскую технику знают и в Гвинее, и в Южной Америке – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Тимошкин # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: «Николай Халезин. Злоба просто пропитала этого человека насквозь. Он ненавидит нашу страну»
24 октября 2021 17:59

Азарёнок: «Николай Халезин. Злоба просто пропитала этого человека насквозь. Он ненавидит нашу страну»

Психолог о Халезине: он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусы в это поверили
24 октября 2021 17:44

Психолог о Халезине: он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусы в это поверили

«Однокомпонентная, но прививаться нужно в два этапа». Что известно о первой белорусской вакцине от коронавируса
24 октября 2021 17:39

«Однокомпонентная, но прививаться нужно в два этапа». Что известно о первой белорусской вакцине от коронавируса