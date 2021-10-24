Психолог о Халезине: он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусы в это поверили

Новости Беларуси. Санкции, давление, провокации. За всем этим стоят конкретные люди. И если беглые образца 2020 года – реальные марионетки, то есть и более влиятельные политэмигранты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рубрика «Паноптикум» на СТВ. Григорий Азаренок о том, кто лоббирует антибелорусскую истерику.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это он руководит так называемыми свободными диаспорами. Он курирует беларусаў свету, продажных манкуртов и отпрысков полицаев, которые беспрерывно штурмуют компании, посольства и парламенты. Он лоббирует антибелорусские санкции. Он вносит туда людей и предприятия. Он желает нищеты и горя для каждого из вас. Говорят, маниакальный параноик. Когда проходят какие-нибудь сборы с диаспорами, в каждом коридоре, в каждой комнате висит видеокамера, повсюду пишется звук. Потом записи всех этих оргий хранятся у Халезина. Старательно собирает компромат на каждого убогого змагара, чтобы те подчинялись ему беспрекословно. Такой вот любитель свободы. Алене Дзиодзиной есть что сказать об этом существе.

Алена Дзиодзина, психолог:

Николай Халезин – драматург, который пробует рассуждать о политике. В числе любимых тем – санкции Запада в отношении Беларуси, забастовки и как бы еще можно было экономику страны уронить. Согласно его сценарию, все перечисленное – чуть ли не высшее благо, и он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусский человек в это поверил. Так, по чьей-то авторской задумке вера драматурга должна становиться частью общественной веры, что все перечисленное – это хорошо. Это давно известный психологический прием, который в иных случаях помогает найти поддержку людей в тех идеях, в которых они бы в иной раз усомнились. Вот и драматург пытается быть авторитетом в вопросах политики. Однако, не знаю, как вам, а мне бы хотелось еще мнение скульптура послушать.