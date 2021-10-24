Психолог о Халезине: он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусы в это поверили
Новости Беларуси. Санкции, давление, провокации. За всем этим стоят конкретные люди. И если беглые образца 2020 года – реальные марионетки, то есть и более влиятельные политэмигранты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рубрика «Паноптикум» на СТВ. Григорий Азаренок о том, кто лоббирует антибелорусскую истерику.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это он руководит так называемыми свободными диаспорами. Он курирует беларусаў свету, продажных манкуртов и отпрысков полицаев, которые беспрерывно штурмуют компании, посольства и парламенты. Он лоббирует антибелорусские санкции. Он вносит туда людей и предприятия. Он желает нищеты и горя для каждого из вас.
Говорят, маниакальный параноик. Когда проходят какие-нибудь сборы с диаспорами, в каждом коридоре, в каждой комнате висит видеокамера, повсюду пишется звук. Потом записи всех этих оргий хранятся у Халезина. Старательно собирает компромат на каждого убогого змагара, чтобы те подчинялись ему беспрекословно. Такой вот любитель свободы.
Алене Дзиодзиной есть что сказать об этом существе.
Алена Дзиодзина, психолог:
Николай Халезин – драматург, который пробует рассуждать о политике. В числе любимых тем – санкции Запада в отношении Беларуси, забастовки и как бы еще можно было экономику страны уронить. Согласно его сценарию, все перечисленное – чуть ли не высшее благо, и он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусский человек в это поверил.
Так, по чьей-то авторской задумке вера драматурга должна становиться частью общественной веры, что все перечисленное – это хорошо. Это давно известный психологический прием, который в иных случаях помогает найти поддержку людей в тех идеях, в которых они бы в иной раз усомнились. Вот и драматург пытается быть авторитетом в вопросах политики. Однако, не знаю, как вам, а мне бы хотелось еще мнение скульптура послушать.
Алена Дзиодзина:
Мы все имеем право на точку зрения. Но каждый раз, когда драматург, художник, пловец, актер или любой другой эксперт рассуждает, как было бы здорово расшатать систему, важно понимать, что это всего лишь частное мнение, не всегда подкрепленное чистой совестью и профессиональными знаниями.
Даже если авторитеты и пытаются нам представить Халезина как молодого политика, но назвать можно все и всем. И даже мужчин иногда называют бабами. И слушая, как очередной драматург призывает бастовать или рассказывает о пользе санкций, оставляя после себя радужную дорожку, чаще всего стоит ответить по Станиславскому: «Не верю».