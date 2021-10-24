Азарёнок: «Николай Халезин. Злоба просто пропитала этого человека насквозь. Он ненавидит нашу страну»

Новости Беларуси. Санкции, давление, провокации. За всем этим стоят конкретные люди. И если беглые образца 2020 года – реальные марионетки, то есть и более влиятельные политэмигранты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рубрика «Паноптикум» на СТВ. Григорий Азаренок о том, кто лоббирует антибелорусскую истерику.

Григорий Азаренок, СТВ:

В центре предательства и подлости всегда стоит фигура, основой которой стали злоба и насилие. Змагары думают, что центр их влияния в Вильнюсе. Но там лишь кукольный театр во главе с крысиным царьком хот-догов Вячоркой. А идолище поганое сидит в Лондоне. Именно оттуда управляются многие антибелорусские процессы. Там центр паноптикума. Николай Халезин. Злоба просто пропитала этого человека насквозь. Он ненавидит нашу страну. Каждого белоруса ненавидит. Он открыто признается, что хочет убить Президента, всю его семью, все окружение, а затем много лет силой менять сознание белорусов. Григорий Азаренок:

Откуда это? Обиженная бездарность считает себя режиссером. Только вот на родине ему не удалось реализовать себя, от слова совсем. Просто воплощенный на сцене Маркиз де Сад. Комплексы и пороки, его безумные фантазии, его бесконечные извращения омерзительны любому нормальному человеку. И тогда он на всех нормальных людей обиделся. И уехал. Долго он связи в европах накапливал. Много постелей старых лордов и банкиров изведал. Готов был на абсолютно любое поручение. И спивался. Говорят, до такого свинского состояния, как он, напиться просто невозможно. Это он руководит так называемыми свободными диаспорами. Он курирует беларусаў свету, продажных манкуртов и отпрысков полицаев, которые беспрерывно штурмуют компании, посольства и парламенты. Он лоббирует антибелорусские санкции. Он вносит туда людей и предприятия. Он желает нищеты и горя для каждого из вас.

Григорий Азаренок:

Говорят, маниакальный параноик. Когда проходят какие-нибудь сборы с диаспорами, в каждом коридоре, в каждой комнате висит видеокамера, повсюду пишется звук. Потом записи всех этих оргий хранятся у Халезина. Старательно собирает компромат на каждого убогого змагара, чтобы те подчинялись ему беспрекословно. Такой вот любитель свободы. Психолог о Халезине: он пытается преподнести идеи о падении экономики так вкусно, чтобы белорусы в это поверили. Подробнее здесь. Григорий Азаренок:

Этот скорпион не успокоится никогда. Он плоть от плоти коварного Альбиона, плоть от плоти подлого Запада. И вместе с этим же Западом он и отравится. Собственным ядом. На этой неделе была годовщина зверского убийства Муаммара Каддафи. Вспомните, как об этом 10 лет назад говорил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы можем расценивать? Крайне негативно. Как мы можем расценивать действия войск НАТО в Ливии? Как нарушение мандата Организации Объединенных Наций Совета безопасности. Я не преувеличиваю этот Совбез безголовый и бестолковый. Я не преувеличиваю их роль, и Организации Объединенных Наций – она уже в какую-то ширму превратилась. Смотрите: Ирак, Афганистан, целая «арабская дуга». Где эта Организация Объединенных Наций? Почему не предотвратили все? Более того, подыграли агрессорам. Более того, вроде бы написали одно, мандат был один, а Вооруженные Силы НАТО пошли на нарушение этого мандата. Я слушал Лаврова, министра иностранных дел России, который в открытую говорит о том, что «мы это не предполагали, а НАТО нарушило этот мандат». Я с ним абсолютно согласен. Совершена агрессия, убито руководство страны, не только Муаммар Каддафи. При том как убито? Ну, застрелили бы, в бою погиб бы человек. Так это же с помощью спецслужб (вы не думайте, что там пацаны его, главу государства, задержали). Притом как он охранялся, вы это знаете. Это спецподразделения натовские осуществили захват руководителя страны, над ним измывались, издевались, стреляли, раненого насиловали, крутили голову, руки выкручивали, ломали, а потом замордовали, замучили. Хуже, чем фашисты в свое время. Как я могу к этому относиться? Я так и отношусь.

Григорий Азаренок:

Воин-мученик Муаммар погиб в неравном бою. Коалиция из 40 стран вторглась в самое процветающее государство Африки. Недавно расшифровали последние слова лидера арабского мира: «Готов к смерти за арабизм, ислам, принципы, ценности, справедливость, перед лицом агрессии и притеснений».