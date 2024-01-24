Наталья Кочанова проводит приём граждан: вопросы касаются не только действующего законодательства

Разобраться в проблемах и найти пути их решения. В Совете Республики проходит прием граждан. С белорусами общается Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих обозначить свои просьбы и чаяния немало. За помощью или советом люди приехали из разных регионов страны.

Жилищный вопрос, земельные споры, качество услуг водоснабжения и отопления, социальные выплаты, общественный порядок и не только. Все обращения получат свое законное разрешение. Парламентариям такие встречи позволяют объективно оценить ситуацию в регионах и в отдельных сферах, которые вынудили граждан обратиться за помощью.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Исходя из тех вопросов, с которыми обращаются к нам люди, мы работаем в дальнейшем над теми законопроектами или проблемами, которые необходимо урегулировать. Конечно, это не только вопросы, которые касаются законодательства, действующего в стране, а разного рода вопросы, к решению которых мы, несомненно, подключаемся. И мы обязаны это делать, потому как мы тот орган, который контролирует и координирует работу всего депутатского корпуса практически в стране. Поэтому для нас очень важна эта работа.

Работа с населением – приоритетное направление деятельности верхней палаты белорусского парламента. За 2023 год Советом Республики рассмотрено порядка 7,5 тысячи обращений. Чаще всего обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства, социальной защиты, здравоохранения. Выявляя «болевые» точки в самых разных отраслях и сферах деятельности, парламентарии принимают оперативные меры для их устранения.

Наталья Полещук, жительница Ельска:

Я обратилась к Наталье Ивановне Кочановой, потому что, проживая в Ельске с 1983 года, после того, как освободился зять соседки из мест лишения свободы, у нас начались проблемы и конфликты. Я обращалась и в Ельский райисполком, и в отдел охраны природы, в землеустроение, милицию – и я поддержки не нашла. Наталья Ивановна пообещала, что со всеми вопросами, которые я ей озвучила, выйдут, разберутся. Думаю, что нам помогут.

Конечно, многие обращения требуют детальной проработки, однако нередко помочь удается сразу же во время приема.