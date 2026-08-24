В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая

Говорят, есть королева красоты, королева спорта, а мы представляем вам королеву томатов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Марчук, биолог, коллекционер.
Белорус ведет блог о садоводстве и огороде и собирает миллионы просмотров! Поговорили с Никитой Колосом
Ольга Бурлакова, ведущая:
Собственными руками выращиваете всю эту красоту и вкусноту, как появилось такое увлечение?
Елена Марчук, биолог, коллекционер:
Все появилось в тот момент, когда я переехала к мужу за город. Я всегда понимала, что если будет свой участок, то обязательно будет огород. Вот эта любовь родилась еще со времен, когда была жива бабушка, когда я приходила к ней на огород, все, наверное, в детстве не любили полоть и ухаживать за грядками, но все любили собирать урожай. Наверное, в тот момент и зародилась вот эта вот любовь к этому.
Подробности в видео.