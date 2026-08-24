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В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая

24 августа 2026 07:17
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Говорят, есть королева красоты, королева спорта, а мы представляем вам королеву томатов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Марчук, биолог, коллекционер.

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Ольга Бурлакова, ведущая:
Собственными руками выращиваете всю эту красоту и вкусноту, как появилось такое увлечение?

В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая-2

Елена Марчук, биолог, коллекционер:
Все появилось в тот момент, когда я переехала к мужу за город. Я всегда понимала, что если будет свой участок, то обязательно будет огород. Вот эта любовь родилась еще со времен, когда была жива бабушка, когда я приходила к ней на огород, все, наверное, в детстве не любили полоть и ухаживать за грядками, но все любили собирать урожай. Наверное, в тот момент и зародилась вот эта вот любовь к этому.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # Сельское хозяйство # Дача

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