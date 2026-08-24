В ее коллекции более 2 тыс. сортов томатов! Пообщались с белоруской о секретах спелого урожая

Говорят, есть королева красоты, королева спорта, а мы представляем вам королеву томатов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Марчук, биолог, коллекционер.

Белорус ведет блог о садоводстве и огороде и собирает миллионы просмотров! Поговорили с Никитой Колосом

Ольга Бурлакова, ведущая:

Собственными руками выращиваете всю эту красоту и вкусноту, как появилось такое увлечение?