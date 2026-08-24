В Нарочанском крае возводят уникальный объект – работы идут с опережением сроков

Развитие туристического потенциала страны – одна из ключевых задач на ближайшие пять лет. Цель – не просто обновить курорты, а глубоко преобразовать всю систему: от туристических маршрутов до облика городов, чтобы сделать страну по‑настоящему привлекательной для путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегию уже воплощают в Нарочанском крае – одной из главных точек притяжения туристов. В местной здравнице строят уникальный трехэтажный пищеблок с видом на озеро. Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров. Комплекс соединят с основным корпусом теплым крытым переходом – так гостям будет комфортно передвигаться в любое время года. На первом этаже откроют торговую зону белорусских товаров, на верхних уровнях разместят кухню полного цикла, зоны отдыха и бильярдную.

Владимир Сержант, директор санатория:

Санаторий рассчитан у нас на 293 человека. Для того, чтобы больше нарастить обороты, нам не хватало пищеблока. Поскольку санаторий пользуется большой популярностью, у нас в направлении идет медицина: людям очень удобно приезжать сюда отдыхать и в то же время пройти все медицинские услуги. Все абсолютно: и диагностика, и лечение, и профилактика, и плюс – это хороший отдых.

Завершить объект планируют к марту 2027 года, но строители опережают утвержденные сроки.