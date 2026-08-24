От мотоспорта до мехатроники! В Центре технического творчества детей и молодежи открылась запись в кружки

В Центре технического творчества детей и молодежи открылась запись в кружки. Ребят ждут около 300 программ объединений по интересам – они реализуются в рамках работы 9 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждой представлено несколько кружков для разных возрастных групп. Предварительного отбора нет: главное – желание ребенка развиваться в техническом творчестве. Одно из популярных направлений – автомототехника: детей научат ездить на мотоциклах и картах. Но прежде ребята освоят правила дорожного движения в учебном кабинете и отработают начальные навыки на специальном тренажере‑симуляторе.

Робототехника мне тоже понравилась, потому что можно будет всяких роботов собирать у себя дома и программировать, чтобы было интересно.

Здесь очень интересно обучаться. Преподаватели очень эрудированные, помогают детям, если они в чем-то не разбираются. Я с удовольствием буду заниматься здесь.

Владислав Крайнов, директор Центра технического творчества детей и молодежи:

Набор – до трех тысяч. Коллектив уже сформировавшийся. Уникальность центра заключается в том, что здесь находится то оборудование, которое, во-первых, новое, оно функциональное, и оно согласуется с теми запросами времени, которые есть на данный момент.

Запись в кружки продлится до 13 сентября. Заявки принимают ежедневно с 10 до 19 часов. Педагоги на месте помогут определиться с направлением и подобрать программу по интересам.