Пассажир международного автобуса пытался перевезти наркотики через пункт пропуска «Брест»

В пункте пропуска «Брест» задержан пассажир международного автобуса. Оказалось, что при нем – особо опасный наркотик. 51-летний мужчина заявил, что запрещенных товаров при себе не имеет, и выбрал «зеленых коридор». Но уже в зале оформления мужчина привлек внимание служебной собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Грабинская, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

При досмотре его личных вещей брестские таможенники извлекли из наплечной сумки футляр для очков, внутри которого и находился сверток с веществом белого цвета. Судебная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является кокаином массой 0,47 грамма. В отношении гражданина России Брестской таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Таможня напоминает: попытки ввоза наркотиков в Беларусь неизбежно влекут уголовную ответственность. Контроль на границе ведется должным образом.