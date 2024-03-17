Вооружённые Силы Беларуси проводят учения в режиме тишины

Не допустить откровенного издевательства над историей и сохранить традиционные ценности и понятия. Это в том числе и наша безопасность. Вокруг неспокойно. Из-за океана доносятся воинственные тирады. Причем словами не ограничиваются – перешли к решительным действиям. Так Латвия вновь вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Официальная причина не нова – якобы рост попыток нелегального пересечения границы. И тут интересны нюансы: в ближайшие полгода полиция и Вооруженные силы будут помогать латвийским пограничникам. При этом люди в погонах получат дополнительные полномочия, например. Среди прочего им будет разрешено проверять помещения без разрешения владельцев для предотвращения угрозы. Под прикрытием учений, НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал у границ Калининградской области и Беларуси. Основное сосредоточение сил и средств отмечается у Сувалкского коридора. При этом Польша провести переброску пыталась скрытно, но колонны военной техники то и дело попадают в объективы и кадры, которые публикуют в социальных сетях жители польского приграничья. И вот тут становится очевидно: наличие у нас тактического ядерного оружия абсолютно оправдано.

«Необходимо быть готовым к тому, что беглые и их зарубежные кураторы от спецслужб придумают новые триггеры для дестабилизации общества», – заявил Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Не секрет, что иностранные спецслужбы ищут способы раскачать Беларусь. Наш ответ – иметь такой уровень подготовки Вооруженных Сил, чтобы желание приступить к радикальным шагам ни у кого не возникло. В эти дни в Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. В 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду продолжают прибывать военнообязанные, призванные из запаса. Им предстоит подготовить транспорт, загрузить его всем необходимым, а после выдвинуться в районы для проведения учений и стрельб, в том числе боевыми снарядами. Также отмечается, что в связи с этим перекроют некоторые дороги страны, так как по ним поедет военная техника.

И здесь важно понимать: снимать передвижение техники запрещено. Маневры проходят в режиме тишины. Не называются места проведение учений. Если не удержались и сделали фото-видео военной техники и отправили материалы в Telegram-каналы и чаты, будьте готовы к последствиям! Такие действия будут квалифицироваться следствием по ст. 356 (измена государству) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это значит – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. Так что будьте благоразумны! Александр Лукашенко: Бог помог Беларуси в 2020 году. Здесь была бы война. Мы связались с военнослужащими и надеемся узнать подробности. Те, которые можно озвучивать в прямом эфире.