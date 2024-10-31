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Белоруска в 70 стала блогером! Людмила Дицевич рассказала, почему в золотом возрасте жизнь только начинается

31 октября 2024 13:30
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

Белоруска в 70 стала блогером! Людмила Дицевич рассказала, почему в золотом возрасте жизнь только начинается-2

Людмила Николаевна Дицевич – настоящий пример активного творческого человека. В свои 70 она успевает уделить время как прогулкам на свежем воздухе, так и созданию собственных песен. Дни буквально расписаны по минутам. В золотом возрасте жизнь заиграла новыми красками. После 50 женщина начала узнавать себя с другой стороны и отыскала немало скрытых талантов. 

Белоруска в 70 стала блогером! Людмила Дицевич рассказала, почему в золотом возрасте жизнь только начинается-4

Людмила Дицевич:
І я цвіла, я пахла ў сваім педагагічным мундзіры. Гэта было так прыемна – выкладаць і навучаць. А потым я эмацыйна выгарэла. Прайшло 40 гадоў маёй педагагічнай дзейнасці, і я адчула, што я болей не магу. І тут я думаю: так, нешта трэба рабіць. Што я люблю рабіць? Я зразумела, што мне цікава ўжо не проста з людзьмі працаваць, навучаць. Мне цікава даследаваць, што ў яго ўнутры, у чалавека, што ў мяне ўнутры, якія у мяне эмоцыі, думкі, якая ў мяне душа, якія людзі, тыпы. І вось тут я залезла ў псіхалогію.

Белоруска в 70 стала блогером! Людмила Дицевич рассказала, почему в золотом возрасте жизнь только начинается-6

После Людмила Николаевна решила поделиться накопленным опытом с окружающими и создала личный блог. Женщина начала снимать видео на различные темы по психологии. Ролики и сейчас набирают тысячи просмотров. 

Белоруска в 70 стала блогером! Людмила Дицевич рассказала, почему в золотом возрасте жизнь только начинается-8

Еще одна страсть восходящей звезды интернета – писательство. Стихотворения талантливая поэтесса начала писать на первом курсе университета и только в 50 лет решила опубликовать свои творения. И ничуть не жалеет. Сегодня за ее плечами более 700 произведений и членство в литературных объединениях страны. 

Подробности в видео.

# Профессии # Необычное # Вероника Макаревич # Алина Трус

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