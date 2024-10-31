Белоруска в 70 стала блогером! Людмила Дицевич рассказала, почему в золотом возрасте жизнь только начинается

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Людмила Николаевна Дицевич – настоящий пример активного творческого человека. В свои 70 она успевает уделить время как прогулкам на свежем воздухе, так и созданию собственных песен. Дни буквально расписаны по минутам. В золотом возрасте жизнь заиграла новыми красками. После 50 женщина начала узнавать себя с другой стороны и отыскала немало скрытых талантов.

Людмила Дицевич:

І я цвіла, я пахла ў сваім педагагічным мундзіры. Гэта было так прыемна – выкладаць і навучаць. А потым я эмацыйна выгарэла. Прайшло 40 гадоў маёй педагагічнай дзейнасці, і я адчула, што я болей не магу. І тут я думаю: так, нешта трэба рабіць. Што я люблю рабіць? Я зразумела, што мне цікава ўжо не проста з людзьмі працаваць, навучаць. Мне цікава даследаваць, што ў яго ўнутры, у чалавека, што ў мяне ўнутры, якія у мяне эмоцыі, думкі, якая ў мяне душа, якія людзі, тыпы. І вось тут я залезла ў псіхалогію.

После Людмила Николаевна решила поделиться накопленным опытом с окружающими и создала личный блог. Женщина начала снимать видео на различные темы по психологии. Ролики и сейчас набирают тысячи просмотров.