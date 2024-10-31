Почему у человека появляется мигрень? Узнали у невролога о причинах и эффективных способах лечения
Мигрень – это заболевание, проявляющееся приступами тяжелых головных болей. Такое состояние часто сопровождается тошнотой, слабостью и повышенной чувствительностью к свету или шуму. Длительность приступов может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней.
Виктория Кочан, врач-невролог клиники «Мерси»:
Мигрень – довольно распространенное заболевание. Встречается одинаково как у мужчин, так и у женщин. Частота встречаемости приступов мигрени при всех головных болях составляет от 5 % до 40 %. Приступы мигрени могут разделяться на приступы средней частоты и тяжелая форма мигрени. До 15 дней в месяц – такие приступы мигрени называются легкой формой. Если у пациента встречаются приступы головной боли более 15 дней в месяц на протяжении более трех месяцев, такие формы мигрени называются хронической мигренью.
Причины появления мигрени могут быть различными. Большое влияние может оказать наследственная предрасположенность, а также стрессы, неправильное питание, гормональные изменения.
Виктория Кочан:
Выделяют два основных приступа мигрени. Мигрень без ауры и мигрень с аурой. Аурой называется своеобразное стереотипное движение, которое встречается у пациента перед самим приступом головной боли. Аура может быть зрительная, звуковая, вестибулярная, галлюциногенная. Зрительная аура заключается в мелькании мошек перед глазами, фотовспышки. Звуковая аура сопровождается в определенных звуках, то есть пациент слышит неприятные звуки, которые ранее были ему неизвестны. Галлюциногенная развивается в виде эффекта дежавю.
Чтобы распознать мигрень, важно обратить внимание на характеристику боли: она имеет пульсирующий характер, чаще всего сосредоточена на одной стороне головы, может усиливаться при физической нагрузке и сопровождаться тошнотой и рвотой.
Виктория Кочан:
Сам по себе диагноз мигрень невозможно подтвердить инструментально или диагностически. То есть это тот диагноз, который доктор устанавливает клинически. Мигрень лечит невролог, поэтому для правильной постановки диагноза и для проведения дифференциальной диагностики обязательна консультация невролога. Невролог уже назначит дообследование, чтобы исключить другие диагнозы, которые тоже могут проявляться в виде симптомов головной боли.
Для точной диагностики неврологи рекомендуют вести так называемый дневник головной боли, в котором пациент должен регулярно описывать характер, этапы и возможные причины появления приступов. Дневник помогает выявить их зависимость от различных факторов – гормональных, климатических или психологических. Такие наблюдения помогут вам лучше понять свой организм, а врачу – выработать наиболее эффективный алгоритм лечения.
Виктория Кочан:
Легкие формы мигрени лечатся нестероидными противовоспалительными препаратами в определенных дозах. Хронические формы мигрени лечатся определенными препаратами, такими как антидепрессанты. Антидепрессант назначает только невролог, титруется препарат, через 3-4 недели обязателен повторный осмотр, чтобы пациент рассказал, как он себя чувствует на фоне данной терапии. Титрование антидепрессантами наступает только через три недели, эффект пациент может увидеть в качестве профилактики этого приступа только через три недели употребления данного препарата.
Также важно следовать советам врача по изменению образа жизни и питания, чтобы снизить риск появления приступов мигрени.
Виктория Кочан:
Пользуется популярностью лечение ботулинотерапией. Это инъекционная методика, при которой используются небольшие дозы ботулотоксина, вводится в определенные мышцы лица.
Для профилактики заболевания рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, не употреблять много кофеина, а также обеспечивать достаточный отдых и сон.
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