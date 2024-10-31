Почему у человека появляется мигрень? Узнали у невролога о причинах и эффективных способах лечения

Мигрень – это заболевание, проявляющееся приступами тяжелых головных болей. Такое состояние часто сопровождается тошнотой, слабостью и повышенной чувствительностью к свету или шуму. Длительность приступов может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней.

Виктория Кочан, врач-невролог клиники «Мерси»:

Мигрень – довольно распространенное заболевание. Встречается одинаково как у мужчин, так и у женщин. Частота встречаемости приступов мигрени при всех головных болях составляет от 5 % до 40 %. Приступы мигрени могут разделяться на приступы средней частоты и тяжелая форма мигрени. До 15 дней в месяц – такие приступы мигрени называются легкой формой. Если у пациента встречаются приступы головной боли более 15 дней в месяц на протяжении более трех месяцев, такие формы мигрени называются хронической мигренью.

Причины появления мигрени могут быть различными. Большое влияние может оказать наследственная предрасположенность, а также стрессы, неправильное питание, гормональные изменения.

Виктория Кочан:

Выделяют два основных приступа мигрени. Мигрень без ауры и мигрень с аурой. Аурой называется своеобразное стереотипное движение, которое встречается у пациента перед самим приступом головной боли. Аура может быть зрительная, звуковая, вестибулярная, галлюциногенная. Зрительная аура заключается в мелькании мошек перед глазами, фотовспышки. Звуковая аура сопровождается в определенных звуках, то есть пациент слышит неприятные звуки, которые ранее были ему неизвестны. Галлюциногенная развивается в виде эффекта дежавю.

Чтобы распознать мигрень, важно обратить внимание на характеристику боли: она имеет пульсирующий характер, чаще всего сосредоточена на одной стороне головы, может усиливаться при физической нагрузке и сопровождаться тошнотой и рвотой.

Виктория Кочан:

Сам по себе диагноз мигрень невозможно подтвердить инструментально или диагностически. То есть это тот диагноз, который доктор устанавливает клинически. Мигрень лечит невролог, поэтому для правильной постановки диагноза и для проведения дифференциальной диагностики обязательна консультация невролога. Невролог уже назначит дообследование, чтобы исключить другие диагнозы, которые тоже могут проявляться в виде симптомов головной боли.