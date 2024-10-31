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В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях

31 октября 2024 13:29
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.   

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-2

Золотая осень – пик посещаемости Центрального ботанического сада. Сюда приезжают любоваться фантастической расцветкой еще не опавшей листвы и, конечно, солнечными хризантемами. Мы не стали исключением. 

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-4

Среди новых локаций Ботанического сада – экспозиция «Японский сад» с водным каскадом и различными кустарниками. Ну а теперь отправляемся наслаждаться солнечными красками и ароматом лета. 

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-6

Павел Белый, ученый секретарь Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Мы находимся в оранжерее тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада. Или, проще говоря, лимонарий. В оранжерее сконцентрированы плодовые тропические и субтропические культуры.

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-8

Лимоны, мандарины, грейпфруты, апельсины, каламондины – здесь собрано около сотни сортов цитрусовых. Причем некоторые из них достаточно редкие. Есть и собственной селекции, которые успешно произрастают в оранжереях. Еще одно популярное место у посетителей – оранжерея тропических растений, которая находится вот под таким стеклянным многогранным куполом. Их здесь более двух тысяч.

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-10

Маргарита Стома, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В центре находится тропическая часть. Обычно влажная, жаркая. Очень многие растения имеют из-за этого воздушные корни. Можно увидеть разнообразие лиан, можно посмотреть на пальмы.

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-12

А если пройтись по периметру оранжереи, то можно полюбоваться суккулентами и кактусами, увидеть, как растет лимон и бутылочное дерево, бамбук, лавр, маслины и плодоносящий гранат. Банан, какао, хлебное дерево – экзотика рядом. 

В Ботаническом саду открыт лимонарий и японский сад. Побывали на самых красивых локациях-14

Маргарита Стома:
Большая часть растений, которая находится в оранжерее, не часто встречается дома. Дома можно увидеть орхидеи, но редко можно увидеть, как растет ананас в домашних условиях. Дома можно увидеть папоротник, но не пальму, которой требуется много места и света. Большая часть растений здесь – редкие.

Подробности в видео.

# Центральный ботанический сад Минска # Растения и цветы # Вероника Макаревич

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