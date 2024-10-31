Флигель Лошицкой усадьбы был коммуналкой в советский период! Вот что ещё вы могли не знать об историческом здании

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Звезда деревянного зодчества, столичный старожил, дом-атмосфера. Флигель Лошицкой усадьбы выглядит сказочно, особенно в золоте осени. В 1895-м по распоряжению последнего владельца имения Евстафия Любанского возвели дом для гостей и хозяйственных служб. Уютная постройка предназначалась для слуг и ремесленников. Кухню специально вынесли из усадьбы, чтобы запахи не распространялись по изысканным залам. Познакомимся с живой легендой.

Надежда Бусел-Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Это было деревянное здание на каменном цоколе, состоящего из двух блоков: одноэтажной половины и двухэтажной. В административной части размещался кабинет управляющего – главного помощника хозяина имения. Постоянно прислуга на территории флигеля, вероятнее всего, не проживала. Рядом размещается деревня Лошица, где они могли проживать.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А для чего предназначалась башня? Наверняка какая-то функция у нее была. Надежда Бусел-Гавриленко:

Это не оригинальная башня конца XIX века. Она, к сожалению, была утеряна. Была восстановлена уже в 1990 годы. Был найден фотоснимок со стороны заводов Евстафия Любанского, где башня была видна в полной своей красе. Башню использовали, скорее всего, для предупреждения пожаров как на территории парка, так и близлежащих деревень.

Старинная лестница из корабельной сосны, изразцовые печи, пол из клинкерного кирпича, который обжигали при температуре 1 200 градусов. Свидетели из прошлого помнят, как трудились слуги на благо хозяев. Ткачихи, прачки, гладильщицы, бондари, горничные, лакеи, садовники и другие. Чтобы все было на высшем уровне!

Флигелю повезло пережить все войны-лихолетья и сохраниться в отличном виде. В 1925 году на базе Лошицкой усадьбе создали белорусский филиал Всесоюзного института растениеводства. Академик Николай Вавилов заложил огромный сад и завез немало экзотов. После освобождения Минска на территории комплекса размещался штаб партизанского движения. Но самая трогательная история началась после войны, когда флигель превратился в большую коммунальную квартиру на Парковой, 10. В подвалах хранили закатки и играли в домино всем двором.