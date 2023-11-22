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Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны?

22 ноября 2023 20:26
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Новости Беларуси. Триумфальное возвращение с красивым титулом. Гомельчанку Элеонору Качаловскую утром 22 ноября встречали на родине в новом статусе – первой вице-мисс международного конкурса «Мисс Европа Континенталь 2023». И теперь Беларусь в топе модельной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые эмоции на родной земле запечатлела наш корреспондент Элла Маркевич.

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны? -1

Сегодня ранним утром Элеонора Качаловская вернулась из Неаполя домой. После дороги заслуженный, но недолгий отдых, а далее снова работа.

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны? -4

Девушку тепло встретили в стенах уже родной школы красоты все те, кто на протяжении долгого времени был рядом и помогал: учителя, коллеги и просто друзья.

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны? -7

Пять дней неаполитанской сказки для зрителей, а вот для Элеоноры и ее соперниц – тяжелая и напряженная рабочая неделя. Свободного времени у белорусской красавицы фактически не было: многочисленные фотосессии, интервью, мастер-классы и часы репетиций. И труд Элеоноры не прошел даром. В нашей модельной копилке серебро международного конкурса.

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны? -10

Элеонора Качаловская, первая вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023»:
Это было действительно уникально. Где-то тяжело, где-то очень интересно для опыта. Но я рада, что вошла в топ-5, в топ-10, топ-20 и вышла на такое призовое место. И я рада, что участницы отзывались про мою страну, про меня, как про что-то очень элегантное, утонченное. Мне понравилось, что я стала как ассоциация со своей страной.

Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны? -13

Далее смотрите в видео.

# Конкурс красоты # общество # Элеонора Качаловская # Божена Еремич # Элла Маркевич # Фотофакт

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