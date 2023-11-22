Белоруска стала первой вице-мисс «Европа Континенталь 2023». Что ждёт модельную индустрию страны?

Новости Беларуси. Триумфальное возвращение с красивым титулом. Гомельчанку Элеонору Качаловскую утром 22 ноября встречали на родине в новом статусе – первой вице-мисс международного конкурса «Мисс Европа Континенталь 2023». И теперь Беларусь в топе модельной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые эмоции на родной земле запечатлела наш корреспондент Элла Маркевич.

Сегодня ранним утром Элеонора Качаловская вернулась из Неаполя домой. После дороги заслуженный, но недолгий отдых, а далее снова работа.

Девушку тепло встретили в стенах уже родной школы красоты все те, кто на протяжении долгого времени был рядом и помогал: учителя, коллеги и просто друзья.

Пять дней неаполитанской сказки для зрителей, а вот для Элеоноры и ее соперниц – тяжелая и напряженная рабочая неделя. Свободного времени у белорусской красавицы фактически не было: многочисленные фотосессии, интервью, мастер-классы и часы репетиций. И труд Элеоноры не прошел даром. В нашей модельной копилке серебро международного конкурса.

Элеонора Качаловская, первая вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023»:

Это было действительно уникально. Где-то тяжело, где-то очень интересно для опыта. Но я рада, что вошла в топ-5, в топ-10, топ-20 и вышла на такое призовое место. И я рада, что участницы отзывались про мою страну, про меня, как про что-то очень элегантное, утонченное. Мне понравилось, что я стала как ассоциация со своей страной.