Азарёнок: ОМОН – это блестящие ребята, и они должны быть на вершине социальной пирамиды

Григорий Азаренок, СТВ:

Не соврал Батька: мы с ними разберемся. И разобрались. Первый поздравил сотрудников ветеранов отряда милиции особого назначения с 35-летием со Дня образования ОМОНа. <...> Слава бойцам белорусского ОМОНа, которых знают по всему миру. Сегодня блестящая дата – 35 лет. Поздравляем Дмитрия Владимировича Балабу, командира всех областных подразделений ОМОН. Всех рядовых, сержантский состав, прапорщиков, офицеров, всех-всех наших блестящих омоновцев. Люди в черных беретах! Мы знаем, что это самые лучшие люди страны.

Я вот хотел вновь с вами поднять тему ценности социальной иерархии. Вот когда мы наконец поймем, оценим? В 2020 году все носились: ОМОН, ОМОН, ОМОН... Потому что все надеялись, дай бог, защитить страну. А вот пришли мирные времена, и как-то что-то все меньше про ребят говорят. Они просто сейчас обеспечивают безопасность на улицах. Они были готовы 24 июня выдвигаться в Москву, защищать ее от опытных, мощных профессионалов, которые шли на Москву и так далее. Неизвестно, как ситуация могла сложиться. И они были готовы встать лицом к лицу и с этой опасностью. И поэтому я всегда стараюсь про силовиков наших как можно больше говорить.

Много делает для них государство и по жилью, и льготам. Но они не за это служат. Они служат за Родину, за мужское дело. За братьев своих. Вот у них есть такое: братишки. Это вот наши силовики, ОМОН. Это блестящие ребята. И они должны быть на вершине социальной пирамиды. Дети маленькие должны хотеть стать омоновцами. Дети маленькие должны быть похожими на омоновцев. Где глянцевые журналы, которые расскажут про бойцов Балабы? Да, мы здесь с Петром. Но мы государственные пропагандисты, как вы говорите. А где шоу-бизнес, спектакли где про омоновцев, фильмы? Слава богу, на Беларусь фильмы пришел порядочный человек и сейчас будет. Я знаю, это тема. Но тем не менее где? Где светские наши деятели, которые расскажут про ОМОН, а где компьютерные игры про ОМОН? А где экскурсии для омоновцев на ПВТ, чтобы они брали там все эти технологии себе? А где дроны для ОМОНа, которые бы делали наши продвинутые специалисты. Где это всё, Петр?

Петр Петровский, политолог:

Что такое ОМОН? Это санитары общества. Как говорится, в семье не без урода. А если эти уроды еще и идиоты, и они начинают проводить такие действия, как в 2020 году, то понятно, что без ОМОНа не туда и никуда. С другой стороны, понятно, почему в мирные времена меньше говорят. Хотя не сказал бы, что в наши времена сейчас. Да, они безопасные, они мирные, но ДРГ всякие кувыркаются вокруг нашей страны. Всякие диверсанты пытаются тут подорвать Мачулищи помним. Гродно помним. Это тоже.

Я присоединяюсь к поздравлениям. Эти люди всегда работают в сложных условиях. Это не просто сидеть и веселиться, как некоторые хотят. Они там представляют ОМОН: за границей, сами там кувыркаются неизвестно где и поливают грязью всех подряд, сидя на диване. А вот конкретные реальные действия.

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