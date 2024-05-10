У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ

В преддверии Дня Государственного герба и флага в столице организовано множество торжественных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на открытой площадке у стелы «Минск – город-герой» состоялась городская детско-молодежная акция «Гордимся Родиной своей». В ней приняли участие 350 представителей из числа молодежи и ветераны пионерского движения. На фоне 12-метрового Государственного флага Беларуси они исполнили Государственный гимн. В этот день 90 ребят вступили в ряды пионерии, а 60 человек получили членские билеты БРСМ.

Анфиса Матусевич, учащаяся минской средней школы № 123:

Я горжусь тем, что вступила в ряды БРСМ. Это для меня гордость, честь, что я имею такое звание. Также в нашей школе проходит большое количество мероприятий, посвященных этой теме. Что мы не забываем, чтим то, что имеем.