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У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ

10 мая 2024 17:34
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В преддверии Дня Государственного герба и флага в столице организовано множество торжественных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ-1

Так, на открытой площадке у стелы «Минск – город-герой» состоялась городская детско-молодежная акция «Гордимся Родиной своей». В ней приняли участие 350 представителей из числа молодежи и ветераны пионерского движения. На фоне 12-метрового Государственного флага Беларуси они исполнили Государственный гимн. В этот день 90 ребят вступили в ряды пионерии, а 60 человек получили членские билеты БРСМ.

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ-4

Анфиса Матусевич, учащаяся минской средней школы № 123:
Я горжусь тем, что вступила в ряды БРСМ. Это для меня гордость, честь, что я имею такое звание. Также в нашей школе проходит большое количество мероприятий, посвященных этой теме. Что мы не забываем, чтим то, что имеем.

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ-7

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Для каждого молодого человека, неважно, в каком он возрасте, это знаковое событие, так как молодой человек уже по званию, когда он только, можно сказать, родился, он должен гордиться своими символами своей страны.

# Молодежь Беларуси # общество # Роман Бондарчук

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