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Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента

10 мая 2024 17:23
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Настоящие героини. Более 30 жительниц Витебской, Гродненской областей и города Минска будут награждены орденом Матери, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Президент.

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента-1

Это женщины с большим сердцем – каждая из них родила, воспитала и проложила тропинку в жизнь для пяти и более детей. При этом все белоруски состоялись не только как матери и жены, но и профессионалы. Среди них – работницы предприятий, социальной сферы, торговли, учреждений образования, культуры, здравоохранения, милиции и не только.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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