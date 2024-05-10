Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента

Это женщины с большим сердцем – каждая из них родила, воспитала и проложила тропинку в жизнь для пяти и более детей. При этом все белоруски состоялись не только как матери и жены, но и профессионалы. Среди них – работницы предприятий, социальной сферы, торговли, учреждений образования, культуры, здравоохранения, милиции и не только.