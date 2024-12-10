Белоруска после интернатуры решила работать в деревне и не жалеет. Пообщались с заведующей Знаменской больницы

Молодые специалисты демонстрируют успехи не только в городе, но и на селе. Ежегодно условия работы даже в самых отдаленных населенных пунктах становятся комфортнее. А оказание медпомощи – в шаговой доступности. После интернатуры в Слуцкой ЦРБ Яна Болтуть прибыла на новое место работы, в Знаменскую участковую больницу. На должность заведующей, параллельно совмещая с работой врача общей практики.

Яна Болтуть, заведующая Знаменской участковой больницей Слуцкой Центральной районной больницы:

Меня заинтересовало это, потому что, во-первых, интересно, когда у тебя есть практика и амбулаторного типа, и стационарного типа, учитывая, что и те, и те здесь есть. А работа в сельской местности меня в целом привлекала, потому что темп тут более спокойный и люди гораздо быстрее запоминаются. Уже как родные.

В университете наши преподаватели, все профессора, доценты говорили, что всегда работа на селе, особенно участкового характера, – это очень хорошая школа жизни. Каким бы ты ни хотел был суперклассным специалистом, лучше всегда начинать с такого общего. Широкого. Всему ты здесь научишься.