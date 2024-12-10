Белоруска после интернатуры решила работать в деревне и не жалеет. Пообщались с заведующей Знаменской больницы
Молодежь – стратегический и ценнейший ресурс нашей страны. Для поддержки одаренных людей созданы и успешно реализуются программы. Работают мощные фонды, проводятся мероприятия, которые дают возможность себя проявить, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Молодые специалисты демонстрируют успехи не только в городе, но и на селе. Ежегодно условия работы даже в самых отдаленных населенных пунктах становятся комфортнее. А оказание медпомощи – в шаговой доступности. После интернатуры в Слуцкой ЦРБ Яна Болтуть прибыла на новое место работы, в Знаменскую участковую больницу. На должность заведующей, параллельно совмещая с работой врача общей практики.
Яна Болтуть, заведующая Знаменской участковой больницей Слуцкой Центральной районной больницы:
Меня заинтересовало это, потому что, во-первых, интересно, когда у тебя есть практика и амбулаторного типа, и стационарного типа, учитывая, что и те, и те здесь есть. А работа в сельской местности меня в целом привлекала, потому что темп тут более спокойный и люди гораздо быстрее запоминаются. Уже как родные.
В университете наши преподаватели, все профессора, доценты говорили, что всегда работа на селе, особенно участкового характера, – это очень хорошая школа жизни. Каким бы ты ни хотел был суперклассным специалистом, лучше всегда начинать с такого общего. Широкого. Всему ты здесь научишься.
Зона обслуживания немаленькая. За больницей закреплено свыше 1 300 населения. Кроме деревни Знамя, принимаются пациенты из других крупных населенных пунктов, в том числе Лопатичи, Подлесье и Борок.
Закрепление кадров на селе продолжается. При необходимости молодых специалистов обеспечивают жильем достойного уровня. Созданы надбавки к зарплате, проводятся различные мероприятия, в том числе спортивные и творческие. А самое главное – есть все возможности для карьерного роста.
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